    हापुड़ में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए मिले 395 लाख रुपये, एक वर्ष में पूरा होगा काम

    By mukul mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:47 AM (IST)

    हापुड़ में लोक निर्माण विभाग को शासन से टाइप-4 के छह आवासीय भवनों के निर्माण के लिए लगभग 395 लाख रुपये मिले हैं। भवनों का निर्माण चितौली स्थित डाक बंगला परिसर में होगा। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले भूमि पूजन किया गया। गाजियाबाद की एक कंपनी को एक वर्ष में कार्य पूरा करने का अनुबंध दिया गया है।

    394.99 लाख रुपये से बनेंगे आवासीय भवन। जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में लोक निर्माण विभाग को शासन से टाइप-4 के छह आवासीय भवनों के निर्माण कराने के लिए 394.99 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। आवासीय भवनों का निर्माण कार्य चितौली स्थित डाक बंगला परिसर में प्रस्तावित है। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले सोमवार को भूमि पूजन किया गया।

    लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य कराने का अनुबंध गाजियाबाद के डीएपीएल एसोसिएट्स कंपनी के साथ किया गया है। यह कंपनी आवासीय भवनों का एक वर्ष के अंदर कार्य पूर्ण करके देगी।

    सोमवार को निर्माण कार्य करने से पहले सदर विधायक विजयपाल आढ़ती, सांसद प्रतिनिधि विनोद गुप्ता, अशोक बबली व पीडब्ल्यूडी के मुकुल नागपाल ने विधि-विधान से भूमि पूजन किया गया। इस दौरान सहायक अभियंता मुकुल नागपाल उपस्थित रहे।