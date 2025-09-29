त्योहारी सीजन में गाजियाबाद वालों को मिलेगी जाम से राहत, नेहरू युवा केंद्र में शुरू हुई अस्थाई पार्किंग
गाजियाबाद में अंबेडकर रोड पर नेहरू युवा केंद्र में त्योहारों के चलते अस्थाई पार्किंग शुरू की गई है। तुराबनगर और अंबेडकर रोड पर खरीदारी करने वाले लोग यहां वाहन खड़ा कर सकते हैं। रविवार को वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम लग गया था। यातायात पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात है वाहन चालक शुल्क देकर वाहन पार्क कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। त्योहार पर भीड़भाड़ को देखते हुए अंबेडकर रोड स्थित नेहरु युवा केंद्र के मैदान में अस्थाई पार्किंग शुरू की गई है। इस पार्किंग में तुराबनगर और अंबेडकर रोड खरीदारी करने आने वाले लोग वाहन खड़ा कर सकते हैं।
व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायातकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। रविवार को अंबेडकर रोड पर वाहनों का दबाव बढ़ने से दोपहर में जाम लग गया। चौधरी मोड़ पर भी वाहनों के दबाव के कारण वाहन चालक परेशान हुए।
अंबेडकर रोड पर गारमेंट, आभूषण और कई इलेक्ट्रोनिक उत्पाद शोरुम हैं। तुराबनगर बाजार में भी त्योहारी सीजन में काफी भीड़ रहती है। इस वजह से अंबेडकर रोड पर जाम लग जाता है।
बीते कई वर्षों से यातायात पुलिस अंबेडकर रोड पर सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहनों से लगने वाले जाम को दूर करने के लिए नेहरू युवा केंद्र में अस्थाई वाहन पार्किंग बनाती है।
रविवार से नेहरू युवा केंद्र में पार्किंग शुरू कर दी गई है। एसीपी ट्रैफिक जियाउ्दीन अहमद के मुताबिक वाहन चालक निर्धारित शुल्क देकर वाहन खड़ा सकते हैं।
पलभर की जल्दबाजी बन न जाए जिंदगीभर का पछतावा
गलत दिशा में वाहन चलाना गाजियाबाद की सड़कों पर आम समस्या बन चुका है। नेहरू नगर थर्ड के पास जीटी रोड पर स्कूटी सवार, पंचवटी के पास कार चालक, तुराबनगर के पास अंबेडकर रोड पर ई-रिक्शा चालक और दिल्ली-मेरठ रोड पर बाइक, कार व ट्रक चालक रविवार को खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए।
गलत दिशा में वाहन चलाना न केवल चालकों की जान के लिए खतरा है बल्कि सामने से आने वाले निर्दोष लोगों की जिंदगी भी संकट में डाल देता है। तेज रफ्तार और गलत दिशा का यह घातक मेल हर साल सैकड़ों हादसों का कारण बनता है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की सख्ती के बावजूद इस पर रोक नहीं लग पा रही है। लोग समय बचाने के लिए गलत दिशा में वाहन घुसा देते हैं, जबकि इसका नतीजा कई बार जानलेवा साबित होता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।