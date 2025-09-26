गाजियाबाद में मौसम बदलने के साथ ही बढ़ी मरीजों की संख्या, ओपीडी में पहुंचे बुखार के 494 मरीज; डेंगू वार्ड फुल

गाजियाबाद में मौसम बदलने से बुखार वायरल इन्फेक्शन और उल्टी-दस्त के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है खासकर बच्चों की। डेंगू वार्ड फुल हो गया है। कुत्ते-बिल्ली काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई अभियान भी चलाया गया।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मौसम में बदलाव के साथ ही बुखार, वायरल इंफेक्शन, उल्टी-दस्त और सांस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बृहस्पतिवार को सरकारी अस्पतालों की ओपीडी और इमरजेंसी में मरीजों की भीड़ देर शाम तक कम नहीं हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीनों अस्पतालों की ओपीडी में बृहस्पतिवार को 66 बच्चों समेत बुखार के कुल 494 मरीज पहुंचे। जिला एमएमजी अस्पताल, संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल और डूंडाहेड़ा अस्पताल की ओपीडी में कुल 3484 मरीज पहुंचे। इनमें 607 बीमार बच्चे शामिल रहे। ओपीडी में पहुंचे 31 लोगों को गंभीर हालत में भर्ती किया गया। जिला एमएमजी अस्पताल में बनाया गया डेंगू वार्ड फुल हो गया है। इस वार्ड में डेंगू के चार, मलेरिया के तीन, उल्टी-दस्त के पांच और 11 बुखार के मरीज भर्ती हैं।

24 बच्चों समेत 234 ने लगवाई एंटी रेबीज वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में बृहस्पतिवार को कुत्ते,बिल्ली और बंदरों के काटने पर कुल 234 लोग एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने पहुंचे। सीएमएस डा. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इनमें पहली डोज लगवाने वाले 24 बच्चों समेत 95 लोग शामिल हैं।

जिला एमएमजी अस्पताल में 139 में से 15 बच्चों समेत 73 लोगों ने पहली डोज लगवाई। संयुक्त अस्पताल में 95 में से नौ बच्चों समेत 22 लोगों को पहली डोज लगाई गई। तीन लोगों को एंटी रेबीज सीरम भी लगाया गया।

एक दिन एक घंटा एक साथ सफाई अभियान चलाया गया कमला नेहरूनगर स्थित भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग कार्यालय परिसर में बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार के स्वच्छता ही सेवा अभियान में एक दिन एक घंटा एक साथ के तहत सफाई अभियान चलाया गया।