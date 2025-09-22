गाजियाबाद में छात्रा को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर फोटो खींची, सोशल मीडिया पर कर दी वायरल; रिक्शा चालक पर आरोप
लोनी में एक ई-रिक्शा चालक ने आठवीं कक्षा की छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें खींची और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। घटना 15 दिन पहले हुई जब छात्रा स्कूल जा रही थी। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, लोनी। अंकुर विहार थाना क्षेत्र की आठवीं कक्षा की छात्रा को कोल्डड्रिंक में नशे का पदार्थ पिलाकर रिक्शा चालक ने तस्वीर खींच ली और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। मामला करीब 15 दिन पहले का है। इसकी जानकारी होते ही स्वजन ने शिकायत पुलिस से की। अज्ञात ई रिक्शा चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
अंकुर विहार थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने बताया कि उनकी 13 वर्षीय बेटी दिल्ली के एक स्कूल में आठवीं की छात्रा है। बताया कि 15 दिन पहले बेटी सुबह ई रिक्शा में बैठकर स्कूल जा रही थी। इसी दौरान ई रिक्शा चालक बेटी को एक गेस्ट हाउस में ले गया, जहां पर कोल्ड ड्रिंक में नशे का पदार्थ पिलाकर बेटी के साथ बदसलूकी करते हुए फोटो खींच ली।
आरोपित ने इंटरनेट मीडिया पर फोटो प्रसारित करने की धमकी दी। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित फोटो देखने के बाद बेटी के होश उड़ गया। उसने आप बीती स्वजन को बताई। एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
