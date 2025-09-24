नंगे पैर घर से घसीटा और फिर...पुलिस पर महिला के साथ बदसलूकी का आरोप

गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाने की पुलिस पर एक महिला ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार पुलिस ने उसे नंगे पैर घर से घसीटा और दुर्व्यवहार किया। लेन-देन के विवाद में पुलिस की इस मनमानी से नाराज़ महिला ने कार्रवाई की मांग की है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके बच्चे को धक्का दिया।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शालीमार गार्डन थाने के पुलिसकर्मियों पर एक महिला से बदसलूकी का आरोप लगा है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उसे नंगे पैर घर से घसीटकर बाहर निकाला और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। लेन-देन के विवाद में पुलिस की इस मनमानी पर रोष जताते हुए महिला ने कार्रवाई की मांग की है। उसने यह भी आरोप लगाया है कि उसके पांच साल के बच्चे को धक्का दिया गया। पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है।

पुलिस आयुक्त से शिकायत करने गई महिला ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले शालीमार गार्डन थाने की पुलिस उसके घर पहुंची थी। टीम में कई पुलिसकर्मी शामिल थे। महिला अभी नहाकर निकली ही थी कि पुलिसकर्मियों ने उसे चप्पल पहनने नहीं दिए और जबरन कार में बिठा लिया।