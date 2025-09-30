इंदिरापुरम के लोगों के लिए गुड न्यूज, 2.65 करोड़ की लागत से सीवर लाइन डालने का काम शुरू

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के साहिबाबाद में वार्ड-79 इंदिरापुरम के न्यायखंड-1 में 2.65 करोड़ रुपये से सीवर लाइन डालने का काम शुरू किया गया है। सोमवार को महापौर सुनीता दयाल ने कार्य का शिलान्यास किया।

उन्होंने बताया कि इंदिरापुरम से सीवर ओवरफ्लो की कई शिकायतें आ रही थीं, जिनके निस्तारण की दिशा में काम कराया जा रहा है।

महापौर ने बताया कि जीडीए मार्केट के सामने मुख्य सड़क पर सीवर लाइन का काम शुरू कराया गया है। जीडीए मार्केट से एमटीएस तक और सेंट टेरेसा होते हुए न्यायखंड-एक तक 1000 मीटर की 600 एमएम व्यास आरसीसी की सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा।