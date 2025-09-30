Language
    इंदिरापुरम के लोगों के लिए गुड न्यूज, 2.65 करोड़ की लागत से सीवर लाइन डालने का काम शुरू

    By shobhit sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:47 AM (IST)

    गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 2.65 करोड़ रुपये की लागत से सीवर लाइन डालने का काम शुरू हो गया है। महापौर सुनीता दयाल ने इस परियोजना का शिलान्यास किया। पुरानी सीवर लाइन के जाम होने से लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए 1000 मीटर लंबी नई लाइन बिछाई जाएगी जिससे न्यायखंड-एक और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।

    इंदिरापुरम में 2.65 करोड़ से सीवर लाइन डालने का काम शुरू

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के साहिबाबाद में वार्ड-79 इंदिरापुरम के न्यायखंड-1 में 2.65 करोड़ रुपये से सीवर लाइन डालने का काम शुरू किया गया है। सोमवार को महापौर सुनीता दयाल ने कार्य का शिलान्यास किया।

    उन्होंने बताया कि इंदिरापुरम से सीवर ओवरफ्लो की कई शिकायतें आ रही थीं, जिनके निस्तारण की दिशा में काम कराया जा रहा है।

    महापौर ने बताया कि जीडीए मार्केट के सामने मुख्य सड़क पर सीवर लाइन का काम शुरू कराया गया है। जीडीए मार्केट से एमटीएस तक और सेंट टेरेसा होते हुए न्यायखंड-एक तक 1000 मीटर की 600 एमएम व्यास आरसीसी की सीवर लाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा।

    जीडीए द्वारा इंदिरापुरम विकसित करने के समय यह लाइन बिछाई गई थी और यह पुरानी सीवर लाइन कई जगह पर जाम होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    न्यायखंड-एक और अभयखंड और आसपास के लोगों को बहुत समस्या हो रही थी। लाइन डालने के बाद बहुत बड़ी राहत लोगों को मिल जाएगी। इस दौरान पार्षद हरीश कड़ाकोटी, भगवती प्रसाद जुयाल, सोबन सिंह, परेश्वर जुयाल आदि मौजूद रहे।