स्क्रैप कारोबारी हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली, कारणों का भी पता नहीं लगा सकी पुलिस
लोनी के ट्रोनिका सिटी में एक स्क्रैप व्यापारी की हत्या हो गई जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं लगा पाई है और कुछ संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। मृतक अब्दुल रहमान मंगलवार रात को अपने गोदाम में सोने गए थे जहाँ बुधवार सुबह उनका शव मिला।
संवाद सहयोगी, लोनी। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र की गुलशन सिटी कालोनी में हुई स्क्रैप कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हत्या के इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस आरोपित का पता लगाना तो दूर हत्या के कारणों का भी पता नहीं लगा सकी है। पुलिस कुछ संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। उधर स्वजन ने बुधवार रात शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
बता दें कि ट्राेनिका सिटी थाना क्षेत्र कासिम विहार निवासी 55 वर्षीय अब्दुल रहमान का गुलशन सिटी कालोनी में कबाड़ का गोदाम था। मंगलवार रात 11 बजे अब्दुल घर से खाना खाकर गोदाम में सोने के लिए आए थे। बुधवार सुबह उनका शव गोदाम में चारपाई पर खून से लथपथ हालत में मिला। किसी ने उनके सिर पर भारी वस्तु से वार कर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है।
एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पुलिस की तीन टीमें जांच में लगी है। चार दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे देखे जा चुके है। फुटेज में एक संदिग्ध युवक लाल टी शर्ट में दिख रहा है लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वह गली में गुम हो गया है। मामले में संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। घटना का शीघ्र पर्दाफाश किया जाएगा।
