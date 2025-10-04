गाजियाबाद नगर निगम ने अवंतिका में रोबोट से शुरू कराई सीवर मेन हॉल की सफाई, 35 फीट गहरे गड्ढ़े तक होगी पहुंच

गाजियाबाद नगर निगम ने सीवर सफाई के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रोबोट को तैनात किया है। वार्ड 56 अवंतिका क्षेत्र में महापौर और नगरायुक्त की मौजूदगी में इसकी शुरुआत हुई। यह रोबोट 35 फीट गहरी लाइनों की सफाई कर सकता है और हानिकारक गैसों का पता लगा सकता है जिससे सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा मिलेगी और काम तेजी से होगा।

जागरण संवादादता, गाजियाबाद। शहर में सीवर के मेन हाल की सफाई अब अत्याधुनिक तकनीकी रोबोट के माध्यम से होगी। नगर निगम ने शुक्रवार को वार्ड संख्या-56 के अवंतिका क्षेत्र में रोबोट से सीवर मेन हाल की सफाई शुरू करा दी है। इस मौके पर महापौर सुनीता दयाल और नगरायुक्त मौजूद रहे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगरायुक्त ने बताया कि निगम की कार्यदायी संस्था वीएटेक वेबग लिमिटेड द्वारा सीवर समस्याओं के समाधान के लिए रोबोट से सफाई की शुरुआत कराई गई है, जिससे पांचों जोन में जनहित में तेजी से कार्य होगा। शहर वासियों को राहत मिलेगी। बैंडीकूट रोबोट के माध्यम से गाजियाबाद नगर निगम सीमा में आने वाले वार्डों में सीवर सफाई का कार्य सुविधाजनक रहेगा।

रोबोट में कैमरा स्क्रीन लगी हुई है जिसके द्वारा 35 फीट गहरी लाइन की स्थिति कैमरे पर देखी जा सकती है। 35 फीट लंबी सीवर लाइन की सफाई करने वाला पहला रोबोट है, जिसमें हानिकारक गैस का पता करने के लिए सेंसर भी लगे हुए हैं।