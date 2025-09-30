पेट्रोल पंप पर मारपीट का मामला: MMG अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर उठे सवाल, शहर विधायक से की शिकायत

गाजियाबाद में एक पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल न देने पर सेल्समैनों से मारपीट हुई। पीड़ित के मेडिकल रिपोर्ट में शराब पीने का उल्लेख होने पर विवाद हो गया जबकि पीड़ित ने कभी शराब न पीने का दावा किया। शहर विधायक ने सीएमएस से बात कर चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। भीमनगर स्थित शर्मा फिलिंग स्टेशन पर बिना हेलमेट पेट्रोल न देने पर सेल्समैन से मारपीट के मामले में मेडिकल रिपोर्ट से चिकित्सक पर सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट में एक पीड़ित को एल्कोहल का सेवन किया हुआ बताया गया है, जबकि पीड़ित का दावा है कि उसने जीवन में कभी शराब नहीं पी है। इस मामले में सोमवार को पेट्रोल पंप संचालक ने शहर विधायक संजीव शर्मा से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई और मेडिकल रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शहर विधायक संजीव शर्मा ने बताया कि पेट्रोल पंप पर सेल्समैनों के साथ मारपीट का मामला गंभीर है, इसमें कार्रवाई के लिए पुलिस से कहा गया है। इसके साथ ही शराब न पीने वाले व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट में भी एल्कोहल का सेवन लिखे जाने पर एमएमजी के सीएमएस से फोन पर वार्ता की है। सीएमएस से इस मामले में जांच कराकर चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है, जिससे कि दोबारा ऐसा न हो।

एनएच- नौ के पास स्थित शर्मा फिलिंग स्टेशन पर 26 सितंबर की रात को सेल्समैन ने बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पहुंचे बाइक सवार को पेट्रोल देने से मना किया। इसके बाद कहासुनी हो गई। आरोप है कि कुछ देर बाद आरोपित अपने साथियों के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचा और सेल्समैनों पर हमला कर दिया।