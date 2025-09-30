Language
    पेट्रोल पंप पर मारपीट का मामला: MMG अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट पर उठे सवाल, शहर विधायक से की शिकायत

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:47 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल न देने पर सेल्समैनों से मारपीट हुई। पीड़ित के मेडिकल रिपोर्ट में शराब पीने का उल्लेख होने पर विवाद हो गया जबकि पीड़ित ने कभी शराब न पीने का दावा किया। शहर विधायक ने सीएमएस से बात कर चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    शहर विधायक ने सीएमएस को फोन कर चिकित्सक पर कार्रवाई के लिए कहा।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। भीमनगर स्थित शर्मा फिलिंग स्टेशन पर बिना हेलमेट पेट्रोल न देने पर सेल्समैन से मारपीट के मामले में मेडिकल रिपोर्ट से चिकित्सक पर सवाल खड़े हुए हैं।

    आरोप है कि मेडिकल रिपोर्ट में एक पीड़ित को एल्कोहल का सेवन किया हुआ बताया गया है, जबकि पीड़ित का दावा है कि उसने जीवन में कभी शराब नहीं पी है। इस मामले में सोमवार को पेट्रोल पंप संचालक ने शहर विधायक संजीव शर्मा से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई और मेडिकल रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं।

    शहर विधायक संजीव शर्मा ने बताया कि पेट्रोल पंप पर सेल्समैनों के साथ मारपीट का मामला गंभीर है, इसमें कार्रवाई के लिए पुलिस से कहा गया है। इसके साथ ही शराब न पीने वाले व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट में भी एल्कोहल का सेवन लिखे जाने पर एमएमजी के सीएमएस से फोन पर वार्ता की है। सीएमएस से इस मामले में जांच कराकर चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है, जिससे कि दोबारा ऐसा न हो।

    एनएच- नौ के पास स्थित शर्मा फिलिंग स्टेशन पर 26 सितंबर की रात को सेल्समैन ने बिना हेलमेट पेट्रोल लेने पहुंचे बाइक सवार को पेट्रोल देने से मना किया। इसके बाद कहासुनी हो गई। आरोप है कि कुछ देर बाद आरोपित अपने साथियों के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचा और सेल्समैनों पर हमला कर दिया।

    हमले में सेल्समैन प्रेमपाल, अनुज और चेतन को चोट लगी। आराेप है कि सेल्समैन अंकित से आरोपितों ने मारपीट के दौरान 1,400 रुपये भी छीन लिए। आरोपितों में एक सर्वोदय नगर का सोनू उर्फ पलटा बताया जा रहा है। एसओ क्रासिंग रिपब्लिक सरिता मलिक का कहना है कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।