गाजियाबाद के कई इलाकों में आज होगी बिजली कटौती, विभाग ने बताई वजह
गाजियाबाद के प्रताप विहार और कैला देहात में आज बिजली कटौती रहेगी। प्रताप विहार के जे ब्लॉक फीडर पर सुबह 11 से 2 बजे तक और कैला देहात एच ब्लॉक में दोपहर 230 से शाम 530 बजे तक बिजली बंद रहेगी। बिजनेस प्लान 2024-25 के तहत यह कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से सहयोग करने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रताप विहार-प्रथम उपकेंद्र के जे ब्लाक फीडर पर बिजनेस प्लान 2024-25 के तहत कार्य किए जाएंगे। जिसके चलते आज जे ब्लाक गेट नंबर-10 के पास सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक करीब तीन घंटे विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
वहीं जीडीए फीडर पर दोपहर ढ़ाई से शाम साढ़े पांच बजे तक तीन घंटे बिजनेस प्लान का कार्य किया जाएगा जिससे कैला देहात एच ब्लाक सेक्टर-11 में बिजली गुल रहेगी।
उपखंड अधिकारी रमेश चंद्र ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अस्थायी असुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने आवश्यक कार्य पहले ही निपटा लें, ताकि शटडाउन के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े।
यह भी पढ़ें- UPPCL: विद्युत विभाग की टीम अचानक छापेमारी करने पहुंची, बिजली चोरी करते पाए गए 53 लोग; कटा कनेक्शन
उल्लेखनीय है कि इससे पहले, विद्युत नगरीय विद्युत खंड-द्वितीय में शनिवार को बिजनेस प्लान के तहत 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र कौशांबी के अंतर्गत महाराजपुर में मेंटेनेंस का कार्य किया गया।
इसके चलते दोपहर 12 बजे से दो बजे तक आपूर्ति प्रभावित रही। अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने बताया कि बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं।
