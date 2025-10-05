UPPCL: विद्युत विभाग की टीम अचानक छापेमारी करने पहुंची, बिजली चोरी करते पाए गए 53 लोग; कटा कनेक्शन

संवाद सहयोगी, मुरादनगर। विद्युत निगम की टीम छापामार कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी में लिप्त 53 लोगों को पकड़ा। सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है।विद्युत निगम के एक दिवसीय अभियान की शुरूआत ग्रामीण क्षेत्र से की।

अभियान के तहत विद्युत निगम की रावली, काकड़ा, सुरानी आदि गांव में जाकर 100 अधिक घरों में छापे मारे। स्थानीय जेई के नेतृत्व में टीम ने बिजली चोरी कर रहे 53 घरों में जाकर कनेक्शन को बंद कराया। टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ अर्थदंड भी लगाया। विद्युत निगम की टीम के आने की सूचना मिलने पर बहुत से लोग अपने घर व दुकान आदि को बंद करके भाग गए।