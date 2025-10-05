Language
    UPPCL: विद्युत विभाग की टीम अचानक छापेमारी करने पहुंची, बिजली चोरी करते पाए गए 53 लोग; कटा कनेक्शन

    By vijay bhushan tyagi Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:28 AM (IST)

    मुरादनगर में विद्युत निगम की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 53 लोगों को पकड़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में छापे मारे गए जहां बिजली चोरी करते पाए जाने पर कनेक्शन काटे गए और जुर्माना लगाया गया। टीम ने बकायादारों से बिल भरने की अपील की और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही।

    छापे मारी में विद्युत निगम की टीम ने 53 लोगों के खिलाफ की कार्रवाई

    संवाद सहयोगी, मुरादनगर। विद्युत निगम की टीम छापामार कार्रवाई करते हुए बिजली चोरी में लिप्त 53 लोगों को पकड़ा। सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है।विद्युत निगम के एक दिवसीय अभियान की शुरूआत ग्रामीण क्षेत्र से की।

    अभियान के तहत विद्युत निगम की रावली, काकड़ा, सुरानी आदि गांव में जाकर 100 अधिक घरों में छापे मारे। स्थानीय जेई के नेतृत्व में टीम ने बिजली चोरी कर रहे 53 घरों में जाकर कनेक्शन को बंद कराया। टीम ने बिजली चोरों के खिलाफ अर्थदंड भी लगाया। विद्युत निगम की टीम के आने की सूचना मिलने पर बहुत से लोग अपने घर व दुकान आदि को बंद करके भाग गए।

    इसके अलावा अभियान के दौरान टीम ने बकायादारों से भी बिल का भुगतान करने की अपील की। अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी व बकायादारों से अपील करने के लिए समय समय पर कार्रवाई की जाती है। आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार अभियान चलाया जाएगा।