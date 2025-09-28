Language
    Ghaziabad News: इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में पोल टूटने से बिजली गुल, 10 हजार से अधिक लोग परेशान

    By Rahul Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:08 AM (IST)

    टीला मोड़ की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में पोल टूटने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई जिससे 10000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। शुक्रवार रात को एक पोल टूटा और शनिवार दोपहर में दूसरा। निवासियों ने लगातार बिजली कटौती की शिकायत की है। विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि पोल किसी वाहन की टक्कर से टूटे हैं और जल्द ही आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।

    इंद्रप्रस्थ कालोनी में पोल टूटने से बिजली गुल, 10 हजार से अधिक लोग परेशान

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। टीला मोड की इंद्रप्रस्थ कालोनी में शुक्रवार रात व शनिवार दिन में पोल टूट गए। इससे कालोनी में बिजली आपूर्ति ठप रही। बिन बिजली करीब 10 हजार से अधिक लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि किसी वाहन की टक्कर से पोल टूटे हैं। ठीक कराया जा रहा है।

    कॉलोनी के लोगों ने बताया कि शुक्रवार रात करीब नौ बजे बिजली का पोल टूट गया था। इससे कालोनी में बिजली गुल हो गई। लोगों ने इसकी शिकायत विद्युत निगम के अधिकारियों से की तो कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन देर रात तक भी पोल नहीं बदला जा सका।

    ॉइससे लोगों को बिन बिजली के गर्मी में ही रहना पड़ा। शनिवार दोपहर में भी करीब 12 बजे एक पोल टूट गया। गनीमत रही कि इससे कोई हादसा नहीं हुआ। पोल टूटने से कालोनी की बिजली गुल पड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि यहां रात-दिन बिजली कटौती से जूझना पड़ रहा है।

    स्थानीय निवासी नरेश कुमार व सतेंद्र सिंह का कहना है कि रोजाना की बिजली कटौती से बुरा हाल हो गया है। कभी लाइन में फाल्ट हो जाता है तो कभी पोल टूट कर गिर जाता है। इससे बिजली कटौती ने रुला रखा है। बिन बिजली के गर्मी से बचाव के उपकरण भी नहीं चल पाते।

    132केवी उपकेंद्र में चल रहा टेस्टिंग का कार्य

    टीला मोड के 132केवी विद्युत उपकेंद्र में टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। इससे दोपहर करीब 11 बजे से विद्युत उपकेंद्र से जुड़े सभी क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।

    इंद्रप्रस्थ कालोनी में टूटे पोल को रात में ही बदल दिया गया था। दोपहर में फिर से एक पोल किसी ने तोड़ दिया, जिसे बदलने का कार्य किया जा रहा है। जल्द ही आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य कर दी जाएगी। - बृज मोहन दुबे, उपखंड अधिकारी, विद्युत उपकेंद्र इंद्रप्रस्थ