Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में तीन विद्युत उपकेंद्रों की बढ़ेगी क्षमता, 10 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

    By vijay bhushan tyagi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:15 AM (IST)

    मुरादनगर में तीन विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी जिससे 10 हजार उपभोक्ताओं को लाभ होगा। ओवरलोडिंग और बिजली कटौती की समस्या से राहत मिलेगी। ओल्ड मुरादनगर असालतनगर और गोयल इस्पात उपकेंद्रों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के कनेक्शनों की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। विद्युत निगम आपके द्वारा अभियान के तहत सर्वे कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ओवरलोडिंग और पावरकट की समस्या से राहत मिलेगी।

    विजयभूषण त्यागी, मुरादनगर। नगर के क्षेत्र में विस्तार होने व नई कालोनियों के बसने के कारण बहुत से उपकेंद्रों पर उनकी क्षमता से अधिक भार पड़ रहा है। इस समस्या को देखते हुए विद्युत निगम आने वाले दिनों में नगर के तीन विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता में वृद्धि करा रहा है । उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ने से उनसे सम्बद्ध 10 हजार उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्तमान में मुरादनगर क्षेत्र मे कुल 15 विद्युत उपकेंद्र हैं। इन उपकेंद्रों उपखंड़ों को छोटे 5 एमवीए, मंझले 10 व 15 एमवीए व बड़े 20 एमवीए की क्षमता हैं। मांग आपूर्ति में गैप होने के चलते अक्सर उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाने की मांग की जाती है। लोगों की मांग को देखते हुए विद्युत निगम क्षेत्र के तीन उपकेंद्रों की क्षमता को बढ़ाने जा रहा है।

    पहले चरण के लिए ओल्ड मुरादनगर, असालतनगर व गोयल इस्पात उपकेंद्र का चयन किया गया। क्षमता वृद्धि के तहत ओल्ड मुरादनगर को बढ़ाकर 5 से आठ एमवीए, असालतनगर को 5 से 10 एमवीए व गोयल इस्पात को भी 5 से 10 एमवीए का किया जाएगा।

    कार्यक्रम के तहत ओल्ड मुरादनगर के उपकेंद्र में क्षमता बढ़ाने का काम शुरू भी हा चुका है। अन्य उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि भी माह के अंत की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इन उपकेंद्रों के संबद्ध क्षेत्र के लोगों की मांग के आधार पर कार्रवाई की गई है। क्षमता बढ़ने से क्षेत्र के सात हजार उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेंगी।

    उपकेंद्रों के अलावा उपभोक्ताओं के कनेक्शनों की क्षमता में भी होगी वृद्धि

    देखने में आया है कि जिले में बहुत अपने कनेक्शन की क्षमता से अधिक मात्रा में बिजली का उपभोग कर रहे हैं। दस वर्ष पूर्व किसी के कनेक्शन की क्षमता दो केवी थी तो वर्तमान में वह चार केवी स्तर बिजली उपभोग कर रहा है। इसी प्रकार चार केवी वाले की दर छह केवी या अधिक है। कनेक्शन चार्ज से बचने के लिए उपभोक्ता क्षमता बचवाने से बचते हैं।

    इस प्रकार के उपभोक्ता की संख्या नगर में पांच हजार से अधिक बताई गई है। बिजली के बिलों के आधार पर इस प्रकार के कनेक्शनो का पता लगाकर उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए विद्युत निगम आपके द्वारा अभियान के तहत के सर्वे करके उपभोक्ताओं के कनेक्शन का वास्तविक लोड पता किया जा रहा है।

    मुरादनगर की विद्युत वितरण व्यवस्था

    • कुल कनेक्शन- 80 हजार
    • शहरी कनेक्शन- 30 हजार
    • ग्रामीण कनेक्शन- 45 हजार
    • कुल उपकेंद्र- 14
    • ट्रांसफार्मर-2500
    • फीडर लाइन- 40

    अधिकारी कथन- ओवरलोडिंग व बिजली कटौती की समस्या से लोगों को राहत देने के लिए संबंधित उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आने वाले दिनों में मांग के आधार पर दूसरे केंद्रों की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। - दुर्गेश कुमार, अधिशासी अभियंता, मुरादनगर