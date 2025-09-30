Language
    गाजियाबाद में 17 साल पहले चोरी हुई हथिनी की तलाश करेगी पुलिस, गठित की टीम; बरामद करने में जुटी

    By shobhit sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:43 AM (IST)

    17 साल पहले टीला मोड़ से चोरी हुई हथिनी गोइनी को ढूंढने के लिए पुलिस ने टीम बनाई है। मालिक गयूर मलिक ने 2000 में बिहार से खरीदा था। चोरी के बाद उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो में उसे जम्मू-कश्मीर में देखा। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस अब हथिनी को बरामद करने की कोशिश कर रही है।

    चोरी हुई हथिनी को तलाश करेगी पुलिस, गठित की टीम।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। 17 साल पहले टीला मोड़ असालतपुर से चोरी हुई हथिनी गोइनी की तलाश और बरामद करने के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया है। हथिनी के पालक गयूर मलिक हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 27 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया था।

    गयूर अली ने बताया कि साल 2000 में बिहार के सोनपुर हाथीसार मेले से 2.50 लाख रुपये में हथिनी को खरीदा था। करीब आठ साल बाद एक जनवरी को टीला मोड़ से हथिनी चोरी हो गई। पु़लिस में इसकी सूचना भी दी लेकिन मदद नहीं मिली।

    इसके बाद खुद वह हथिनी गोइनी की तलाश में लगे रहे। कई दिन बाद यू-ट्यूब पर एक वीडियो देखकर वह चौंक गए। वीडियो में हथिनी के साथ कुछ युवक थे। पता करने पर जानकारी मिली कि जम्मू-कश्मीर का वीडियो है।

    छह अक्टूबर 2022 को कोर्ट में अपील कर न्याय की गुहार लगाई, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया। मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता दिलशाद चौधरी ने सत्र न्यायालय में याचिका लगाई और सुनवाई के बाद न्यायालय के निर्देश पर निचली अदालत ने मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।

    तब कहीं जाकर इस साल 27 सितंबर को जम्मू-कश्मीर के नरवाल मंडी निवासी लक्ष्मण और लक्की के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। प्रभारी एसीपी शालीमार गार्डन अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि हथिनी की तलाश के लिए टीम बनाई गई है। साक्ष्यों की जांच के लिए टीम को निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही हथिनी को बरामद किया जाएगा।