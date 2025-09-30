गाजियाबाद में 17 साल पहले चोरी हुई हथिनी की तलाश करेगी पुलिस, गठित की टीम; बरामद करने में जुटी

17 साल पहले टीला मोड़ से चोरी हुई हथिनी गोइनी को ढूंढने के लिए पुलिस ने टीम बनाई है। मालिक गयूर मलिक ने 2000 में बिहार से खरीदा था। चोरी के बाद उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो में उसे जम्मू-कश्मीर में देखा। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस अब हथिनी को बरामद करने की कोशिश कर रही है।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। 17 साल पहले टीला मोड़ असालतपुर से चोरी हुई हथिनी गोइनी की तलाश और बरामद करने के लिए पुलिस ने टीम का गठन किया है। हथिनी के पालक गयूर मलिक हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 27 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया था।

गयूर अली ने बताया कि साल 2000 में बिहार के सोनपुर हाथीसार मेले से 2.50 लाख रुपये में हथिनी को खरीदा था। करीब आठ साल बाद एक जनवरी को टीला मोड़ से हथिनी चोरी हो गई। पु़लिस में इसकी सूचना भी दी लेकिन मदद नहीं मिली।

इसके बाद खुद वह हथिनी गोइनी की तलाश में लगे रहे। कई दिन बाद यू-ट्यूब पर एक वीडियो देखकर वह चौंक गए। वीडियो में हथिनी के साथ कुछ युवक थे। पता करने पर जानकारी मिली कि जम्मू-कश्मीर का वीडियो है।

छह अक्टूबर 2022 को कोर्ट में अपील कर न्याय की गुहार लगाई, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया। मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता दिलशाद चौधरी ने सत्र न्यायालय में याचिका लगाई और सुनवाई के बाद न्यायालय के निर्देश पर निचली अदालत ने मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।