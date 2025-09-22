Language
    गाजियाबाद में पिस्टल-कारतूस सप्लाई गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने दो आरोपितों को दबोचा

    By Vikas Verma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:44 PM (IST)

    गाजियाबाद पुलिस ने ऑन डिमांड पिस्टल और कारतूस सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि गिरोह का सरगना सन्नी सांगवान फरार है। आरोपियों ने 90 हजार रुपये में पिस्टल और कारतूस का सौदा किया था। पुलिस ने मौके से 30 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी वाट्सएप पर हथियारों के फोटो भेजकर डील करते थे।

    गिरोह के पर्दाफाश के बारे में जानकारी देते एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। गाजियाबाद जिले में ऑन डिमांड पिस्टल व कारतूस की सप्लाई करने वाले गिरोह का मोदीनगर पुलिस ने सोमवार को पर्दाफाश किया है। गिरोह के एक आरोपित व पिस्टल खरीदने आए युवक को गिरफ्तार किया गया है।

    पिस्टल व 0.32 बोर के तीस कारतूस की डील 90 हजार में हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक आरोपित पिस्टल लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से तीस कारतूस बरामद किये हैं। गिरोह का मास्टमाइंड खंजरपुर गांव का सन्नी सांगवान है, जो हत्या के मुकदमे में जमानत पर है।

    गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी पुलिस

    एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित मोदीनगर के गांव खंजरपुर का चिराग सांगवान व मुरादनगर के गांव जलालाबाद का आदित्य उर्फ जोशी है। चिराग के दो साथी तिबड़ा गांव का समर्थ सांगवान व खंजरपुर गांव का सन्नी सांगवान फरार हैं।

    आरोपित चिराग, समर्थ व सन्नी ने हथियार तस्करी का गिरोह बनाया हुआ है। कई साल से जिले में हथियारों की ऑन डिमांड सप्लाई कर रहे हैं। पिछले दिनों आदित्य ने चिराग से 0.32 बोर की पिस्टल व तीस कारतूस का सौदा किया। जिसकी डिलीवरी करने के लिए चिराग व समर्थ मोदीनगर की हापुड़ रोड पर आए।

    इस बीच मुखबिर की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस को आता देख समर्थ पिस्टल लेकर फरार हो गया। जबकि पुलिस ने चिराग व आदित्य को दबोच लिया। चिराग ने पुलिस को बताया कि गिरोह का सरगना सन्नी है।

    वह ही बाहर से पिस्टल व कारतूस लाता है। पिस्टल व कारतूस सप्लाई में चिराग व समर्थ को कमीशन मिलता है। आदित्य ने पुलिस को बताया कि वह दिवाली पर लोगों में रौब जमाने के लिए पिस्टल खरीद रहा था।

    वाट्सएप पर हथियार के भेजे जाते हैं फोटो

    आरोपित चेन सिस्टम से हथियारों की सप्लाई करते हैं। इंटरनेट कॉल पर सारी डील होती है, जिससे कोई ट्रेस या रिकॉर्ड ना कर सके। हथियार के फोटो वाट्सएप पर भेजे जाते हैं। बताया जा रहा है कि आरोपित जिगाना व ग्लास जैसी पिस्टल के सौदे भी कर चुके हैं।

    अभी यह साफ नहीं है कि आरोपित पिस्टल कहां से लाते थे। फरार आरोपित से पूछताछ के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने इसपर सही से काम किया तो हथियार सप्लाई की बड़ी चेन सामने आ सकती है।

    सन्नी सांगवान है बड़ा अपराधी, गैंगवार में रहा है शामिल

    खंजरपुर गांव का सन्नी सांगवान बड़ा अपराधी है। यह गैंगवार में शामिल रह चुका है। सन्नी के भाई अक्षय व दीपेंद्र के गैंग के बीच गैंगवार रही है।

    सन्नी ने अपने भाई अक्षय सांगवान व अन्य के साथ मिलकर 2018 में तिबड़ा गांव के दीपेंद्र चौधरी उर्फ दीप्पन की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। जिसमें सन्नी जेल गया। इसके बाद दीपेंद्र की हत्या का बदला लेने के लिए साथियों ने दो साल बाद ही अक्षय सांगवान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। सन्नी फिलहाल जमानत पर है।