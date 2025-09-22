पत्नी और ससुरालियों के उत्पीड़न से परेशान युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या, अस्पताल में तोड़ा दम

मोदीनगर में पत्नी और ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। युवक पर ससुराल वाले जमीन अपने नाम करने का दबाव बना रहे थे जिससे वह बहुत परेशान था। युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान अपने परिवार को आपबीती सुनाई जिसे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस ने पत्नी और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। पत्नी व ससुरालियों के उत्पीड़न से परेशान युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने स्वजन को आपबीती सुनाई। जिसका वीडियो स्वजन ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। आरोपित पत्नी व ससुरालिया युवक पर जमीन नाम करने के लिए दबाव बना रहे थे। युवक के भाई की शिकायत पर भोजपुर पुलिस ने पत्नी चार ससुरालियों पर केस दर्ज कर लिया है।

भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव मुकीमपुर के हर्ष के मुताबिक, उनके बड़े भाई मनीष की शादी बुलंदशहर जिले के अहमदगढ़ स्थित गांव ककरिया में वर्षा के साथ हुई थी। पिछले कुछ समय से ससुराल के लोग मनीष पर जमीन का बैनामा उनके नाम करने के लिए दबाव बना रहे थे। पिता के हिस्से की जमीन उन्हें देने के लिए बोल रहे थे। इसको लेकर मनीष व वर्षा के बीच विवाद चल रहा था।

आठ सितंबर को मनीष अपनी ससुराल बुलंदशहर गया। आरोप है कि वहां उनके साथ ससुरालियों ने गाली-गलौज व बुरी तरह मारपीट की। कहा जब तक जमीन उनके नाम नहीं होगी तब तक यहां मत आना। वर्षा भी ससुराल नहीं आई। परेशान आकर मनीष ने नौ सितंबर को जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ती देख स्वजन ने उन्हें हापुड़ के अस्पताल में भर्ती कराया। जहां मनीष ने स्वजन को आपबीती सुनाई।

अब उपचार के दौरान मनीष की मौत हो गई। हापुड़ पुलिस ने मनीष का पोस्टमार्टम कराया। घटना के बाद से स्वजन बुरी तरह परेशान हैं। उन्होंने मनीष की मौत का जिम्मेदार पत्नी व ससुरालियों को ठहराया है। मामले में हर्ष की तरफ से भोजपुर पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग उठाई गई है।