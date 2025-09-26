गाजियाबाद में अवैध खनन करने वालों पर बड़ा शिकंजा, छापामारी के दौरान कई वाहन सील

संवाद सहयोगी, मुरादनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर में थाना क्षेत्र में हरनंदी नदी के किनारे होने वाले अवैध मिट्टी व बालू खनन को रोकने के लिए नायब तहसीलदार ने नेकपुर गांव में जाकर छापामारी की।

नायब तहसीलदार ने खनन में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई और उनके वाहनों को सील कराया। स्थानीय लोगों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कार्रवाई करने के लिए नायब तहसीलदार मुकेश कुमार शर्मा और प्रशांत सक्सेना के नेतृत्व में प्रशासन की टीम नेकपुर गांव पहुंची। टीम ने नदी के किनारे से रेत निकाल रहे लोगों को पकड़ा। टीम देखकर कुछ लोगों भाग निकलने में कामयाब हो गए। टीम ने चार डंपर चालक नदीम, दीपक, सालिम, कुलदीप को पकड़ा।