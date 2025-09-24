गाजियाबाद में कुख्यात अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने 9 की खोली हिस्ट्रीशीट

गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाके में पुलिस ने नौ अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली है। ये अपराधी लूट चोरी और धोखाधड़ी जैसे अपराधों में शामिल रहे हैं और उन पर 42 मुकदमे दर्ज हैं। इंदिरापुरम शालीमार गार्डन साहिबाबाद और लिंक रोड थानों से अपराधी शामिल हैं। पुलिस अब इन सभी की निगरानी बढ़ा रही है।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद के साहिबाबाद में ट्रांस हिंडन जोन में रहने वाले नौ अपराधियों की पुलिस ने सोमवार को हिस्ट्रीशीट खोली है। सभी अपराधी अपराध करने के अभ्यस्त हैं और पूर्व में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हिस्ट्रीशीट में इंदिरापुरम और शालीमार गार्डन थाने से तीन-तीन, साहिबाबाद थाने से दो और लिंक रोड थाने से एक अपराधी शामिल है। डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील ने बताया कि न्यायखंड निवासी सलमान, कनावनी निवासी सिंकू, वसुंधरा सेक्टर 17 निवासी सुभाष, श्यामपार्क मेन निवासी हिमांशु शर्मा, शहीदनगर निवासी जुनैद उर्फ बुन्नू, झंडापुर निवासी सुमित शर्मा और राजीव कालोनी निवासी नदीम, सद्दाम व समीर उर्फ फैजान के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।