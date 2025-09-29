विश्व हृदय दिवस: गाजियाबाद में धड़क रहे 50 लाख दिल, सरकारी सिस्टम में डाक्टर की संख्या एक

गाजियाबाद में दिल की सेहत के प्रति जागरूकता जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम योग और सही खान-पान अपनाएं। हृदय रोग के लक्षणों को पहचानें और समय पर डॉक्टर से सलाह लें। जिले में हृदय रोग विशेषज्ञ की कमी है इसलिए फिजिशियन मरीजों का इलाज कर रहे हैं। स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर हृदय को स्वस्थ रखें।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जब भी प्रेम का नाम जुबां पर आता है तो दिल का जिक्र भी जरूर होता है। दिल ही वह अंग है जो जज्बात को समझता है। आपके अंदर झांकता है। वह आपको विभिन्न अवसरों पर खुशी देता है। इसके बदले में दिल भी आपसे कुछ चाहता है। वह सेहतमंद रहना चाहता है। दिल को सेहतमंद रखने की जिम्मेदारी आपकी है। खुद इसका ख्याल रखें। सुबह दौड़ लगाएं, तेज गति से सैर, योग और व्यायाम करें।

खान-पान पर ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग में दिल में महज एक डाक्टर है। जिले की 50 लाख की आबादी सरकारी स्तर पर इस डाक्टर पर ही निर्भर है। फिजिशियन ही दिल के मरीजों को देख रहे हैं। हाल में ही जिला न्यायाधीश आशीष गर्ग की दिल का दौरा पड़़ने से मौत हुई तो आम लेकर खास तक में दिल की सेहत के लिए चर्चा शुरू हो गई थी।

डाक्टर के मुताबिक एक स्वस्थ युवक का दिल प्रति मिनट लगभग 70-80 बार धड़कता है। एक व्यक्ति का दिल पूरे जीवनकाल में औसतन 2.5 अरब बार धड़कता है। दिल की सेहत खराब हो जाए तो धड़कन बदल जाती है। दिल की सेहत खराब होने पर दिल के साथ साथ सीने में भी दर्द हो जाता है। व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। पैरों में सूजन आ सकती है।

ऐसे में दिल की बीमारी के संकेत को समझना जरूरी है। हृदय रोग विशेषज्ञ की माने तो सीने में दर्द या दबाव महसूस होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, सांस फूलने की समस्या होती है, बेहोशी की समस्या या चक्कर आने की समस्या होती है, दिल की धड़कन में बदलाव महसूस होता है तुरंत चिकित्सक का दिखाएं।