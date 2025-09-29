Language
    विश्व हृदय दिवस: गाजियाबाद में धड़क रहे 50 लाख दिल, सरकारी सिस्टम में डाक्टर की संख्या एक

    By Hasin Shahjama Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 07:07 AM (IST)

    गाजियाबाद में दिल की सेहत के प्रति जागरूकता जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम योग और सही खान-पान अपनाएं। हृदय रोग के लक्षणों को पहचानें और समय पर डॉक्टर से सलाह लें। जिले में हृदय रोग विशेषज्ञ की कमी है इसलिए फिजिशियन मरीजों का इलाज कर रहे हैं। स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर हृदय को स्वस्थ रखें।

    जिले में धड़क रहे 50 लाख दिल, सरकारी सिस्टम में डाक्टर की संख्या एक।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जब भी प्रेम का नाम जुबां पर आता है तो दिल का जिक्र भी जरूर होता है। दिल ही वह अंग है जो जज्बात को समझता है। आपके अंदर झांकता है। वह आपको विभिन्न अवसरों पर खुशी देता है। इसके बदले में दिल भी आपसे कुछ चाहता है। वह सेहतमंद रहना चाहता है। दिल को सेहतमंद रखने की जिम्मेदारी आपकी है। खुद इसका ख्याल रखें। सुबह दौड़ लगाएं, तेज गति से सैर, योग और व्यायाम करें।

    खान-पान पर ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग में दिल में महज एक डाक्टर है। जिले की 50 लाख की आबादी सरकारी स्तर पर इस डाक्टर पर ही निर्भर है। फिजिशियन ही दिल के मरीजों को देख रहे हैं। हाल में ही जिला न्यायाधीश आशीष गर्ग की दिल का दौरा पड़़ने से मौत हुई तो आम लेकर खास तक में दिल की सेहत के लिए चर्चा शुरू हो गई थी।

    डाक्टर के मुताबिक एक स्वस्थ युवक का दिल प्रति मिनट लगभग 70-80 बार धड़कता है। एक व्यक्ति का दिल पूरे जीवनकाल में औसतन 2.5 अरब बार धड़कता है। दिल की सेहत खराब हो जाए तो धड़कन बदल जाती है। दिल की सेहत खराब होने पर दिल के साथ साथ सीने में भी दर्द हो जाता है। व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। पैरों में सूजन आ सकती है।

    ऐसे में दिल की बीमारी के संकेत को समझना जरूरी है। हृदय रोग विशेषज्ञ की माने तो सीने में दर्द या दबाव महसूस होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, सांस फूलने की समस्या होती है, बेहोशी की समस्या या चक्कर आने की समस्या होती है, दिल की धड़कन में बदलाव महसूस होता है तुरंत चिकित्सक का दिखाएं।

    समझे दिल की परेशानी के संकेत और लक्षण

    - सीने में दर्द या दबाव दिल की समस्या का आम लक्षण है।

    - सांस लेने में परेशानी भी आम लक्षण है।

    - बेहोशी दिल की समस्याओं गंभीर लक्षण है।

    - दिल की धड़कन में बदलाव भी आम लक्षण है।

    - पैरों में सूजन दिल का लक्षण है।

    - 24 घंटे में दिल लगभग 100,000 बार धड़कता है।

    - 365 दिल में लगभग 3.6 करोड़ बार दिल धड़कता है।

    - एक स्वस्थ युवक का दिल का वजन 250-300 ग्राम होता है।

    - 24 घंटे में दिल लगभग 2,000 लीटर रक्त पंप करता है।

    इस तरह करें व्यायाम

    - सप्ताह में कम से कम 150 मिनट के लिए मध्यम-तीव्रता वाले व्यायाम करें।

    - दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना आदि कार्डियो व्यायाम करें।

    - वजन उठाना, पुश-अप्स करना, स्क्वाट्स करने से दिल को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है।

    - प्राकृतिक वातावरण में नियमित सैर करने से हृदय सेहतमंद रहता है।

    योग से दिल को मिलती है हिम्मत

    - नियमित योग करने से हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है।

    - प्राणायाम करने से हृदय सेहतमंद रहता है।

    - योगासन शलभासन, भुजंगासन, और धनुरासन से हृदय स्वास्थ्य रहता है।

    इन बातों का रखें ध्यान

    - धूमपान और शराब का सेवन से बीमार होता है दिल।

    - स्वस्थ आहार लेने से दिल रहता है सेहतमंद।

    - दिल की नियमित रूप से जांच कराते रहें।

    - तनावमुक्त जीवनशैली को अपना चाहिए।

    दिल का डॉक्टर एक एक ही है। डाक्टर की संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी फिजिशियन दिल के मरीजों को देख रहे हैं। दिल सेहतमंद रखने के लिए नियमित रूप से शुगर और बीपी की जांच कराएं। तेलीय खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कम से कम करें। नियमित व्यायाम करें। - डॉ. राकेश कुमार, सीएमएस, एमएमजी अस्पताल