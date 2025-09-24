गाजियाबाद में सांसद और विधायक ने किया GST की नई दर के प्रति जागरूक, बोले- व्यापारियों को मिली बड़ी राहत
गाजियाबाद में जीएसटी दर कटौती के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांसद विधायक और जीएसटी अधिकारियों ने व्यापारियों को नई दरों के फायदे बताए। अधिकारियों ने कहा कि कटौती से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमत कम होगी। व्यापारियों ने अपनी शंकाएं रखीं। प्रतिनिधियों ने कहा कि जीएसटी सुधारों से छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी और यह प्रणाली सरल होगी।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जीएसटी की दर में की गई कटौती के बारे में व्यापारियों और आमजन को जागरूक करने के लिए अलग - अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। सांसद, विधायक और जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को जागरूक कर जीएसटी की नई दर के फायदे बताए।
तुराब नगर बाजार में राज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर मानवेंद्र सिंह ने व्यापारियों को केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में की गई कटौती के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इससे दैनिक इस्तेमाल और आम जरूरत से जुड़ी चीजों की कीमत कम हो जाएगी।
तुराब नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष रजनीश बंसल ने जीएसटी की दर को लेकर व्यापारियों की शंकाओं को अधिकारियों के समक्ष रखा और उनके समाधान की मांंग की । सांसद अतुल गर्ग ने किराना मंडी रामनगर में व्यापारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि जीएसटी सुधारों से छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।
अब टैक्स प्रणाली सरल और पारदर्शी बनी है। किराना मंडी अध्यक्ष संजय गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम व्यापार और अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत करेगा। शहर विधायक संजीव शर्मा ने प्रताप विहार में व्यापारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि जीएसटी की नई दर लागू होने के साथ ही बचत उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जो दीपावली पर्व को और अधिक रंगीन बनाएगा और देशवासियों के जीवन में नए उजाले का प्रकाश फैलाएगा। मजदूर, युवा, किसान, गृहणी, व्यापारी व उद्यमी सहित हर वर्ग के लोगों को इससे लाभ मिलेगा।
