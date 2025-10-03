Language
    गाजियाबाद के गोविंदपुरम में अनाज व्यापारी पर जानलेवा हमला, दिनदहाड़े लूट

    By vinit Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:46 PM (IST)

    गाजियाबाद की गोविंदपुरम अनाज मंडी में तीन बदमाशों ने अनाज व्यापारी अंकित गोयल पर हमला कर 20 हजार रुपये लूट लिए। घटना उस समय हुई जब अंकित घर लौट रहे थे। आरोपियों का उनसे पहले भी सड़क पर गाड़ी बैक करने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    गोविंदपुरम अनाज मंडी में तीन बदमाशों ने अनाज व्यापारी अंकित गोयल पर हमला कर 20 हजार रुपये लूट लिए।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गोविंदपुरम अनाज मंडी में तीन बदमाशों ने एक अनाज व्यापारी पर हमला कर उससे 20 हजार रुपये लूट लिए। घटना गुरुवार शाम करीब साढ़े छह बजे की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने देर रात मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

    कुशलिया निवासी और गोविंदपुरम अनाज मंडी में अनाज व्यापारी अंकित गोयल गुरुवार शाम घर लौट रहे थे। सद्दाम, उनके भाई साकिब उर्फ ​​बाबर और सलीम ने उन्हें गांव में एक मेडिकल स्टोर के सामने देखा। आरोपियों का अंकित से संकरी सड़क और गाड़ी बैक करने को लेकर विवाद हो गया।

    पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उन पर हमला कर दिया, उन्हें पीटा और घायल कर दिया। वे उनकी जेब से 20 हजार रुपये छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।