गाजियाबाद के गोविंदपुरम में अनाज व्यापारी पर जानलेवा हमला, दिनदहाड़े लूट

गाजियाबाद की गोविंदपुरम अनाज मंडी में तीन बदमाशों ने अनाज व्यापारी अंकित गोयल पर हमला कर 20 हजार रुपये लूट लिए। घटना उस समय हुई जब अंकित घर लौट रहे थे। आरोपियों का उनसे पहले भी सड़क पर गाड़ी बैक करने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गोविंदपुरम अनाज मंडी में तीन बदमाशों ने एक अनाज व्यापारी पर हमला कर उससे 20 हजार रुपये लूट लिए। घटना गुरुवार शाम करीब साढ़े छह बजे की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने देर रात मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुशलिया निवासी और गोविंदपुरम अनाज मंडी में अनाज व्यापारी अंकित गोयल गुरुवार शाम घर लौट रहे थे। सद्दाम, उनके भाई साकिब उर्फ ​​बाबर और सलीम ने उन्हें गांव में एक मेडिकल स्टोर के सामने देखा। आरोपियों का अंकित से संकरी सड़क और गाड़ी बैक करने को लेकर विवाद हो गया।