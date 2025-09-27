Bulldozer Action: महरौली और डासना क्षेत्र में कई अवैध निर्माण पर चला जीडीए का बुलडोजर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अवैध निर्माण और अवैध कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही को लेकर जीडीए का अभियान शुक्रवार को जारी रहा। प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन-पांच में पुलिसबल के साथ प्रवर्तन टीम ने डासना और महरौली क्षेत्र में कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की।

प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने एनएच-24 महरौली में जगवीर और तेजपाल द्वारा खसरा संख्या-1030 पर लगभग 200 वर्ग गज क्षेत्रफल में अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया।

इसके अलावा हरस्वरूप द्वारा ग्राम सन सिटी के निकट डासना में करीब 250 वर्ग गज क्षेत्रफल में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश के बाद प्रवर्तन टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दिया। कार्यवाही को लेकर निर्माणकर्ताओं ने भारी विरोध किया, जिसके बाद पुलिस बल द्वारा उन्हे मौके से हटाया गया।