Ghaziabad News: गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट के लंबित कार्यों पर कार्रवाई का आश्वासन, तीन अक्टूबर को होगी बैठक

गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में आरडब्ल्यूए ने लंबित कार्यों के लिए आवास विकास परिषद की लापरवाही के खिलाफ सभापति को ज्ञापन सौंपा। विद्युत हस्तांतरण भवन मरम्मत और लिफ्ट की समस्याओं पर चर्चा हुई। सभापति ने 3 अक्टूबर को लखनऊ में बैठक का आश्वासन दिया जिसके बाद निवासियों ने अपना धरना स्थगित कर दिया। बैठक में कई नेता और समाजसेवी शामिल थे।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सिद्धार्थ विहार स्थित गंगा यमुना हिंडन अपार्टमेंट में लंबित कार्यों को लेकर आवास विकास परिषद (आविप) द्वारा बरती जा रही लापरवाही पर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अवनीश नाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वित्त एवं प्रशासकीय विलंब समिति के सभापति डा. रतनपाल सिंह को सौंपा गया।

आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अवनीश नाथ त्रिपाठी ने बताया कि इस ज्ञापन में प्रमुख रूप से पीवीवीएनएल को विद्युत हस्तांतरण के मामले को लेकर सभापति ने सोसायटी निवासियों से कहा कि 29 सितंबर से वे लखनऊ में रहेंगे और इस दौरान आविप और पीवीवीएनएल दोनों विभागों से संपर्क कर विद्युत हस्तांतरण का मामला सुलझाने का प्रयास करेंगे।

इसके अलावा उन्होंने भवन स्ट्रक्चर रिपेयरिंग, फायर फाइटिंग सिस्टम अनापत्ति पत्र, मेंटेनेंस आफिस निर्माण, क्लब हाउस में लिफ्ट की सुविधा, शेष नौ लिफ्टों की मरम्मत, ओईएम ओटिस वेंडर से रिपेयर आदि मुद्दों का शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। सचिव अतुल राय ने बताया कि सभापति ने आरडब्ल्यूए को तीन अक्टूबर को लखनऊ में आमंत्रित किया है और उनकी मध्यस्थता में आरडब्ल्यूए तथा आवास आयुक्त बलकार सिंह के साथ बैठक भी आयोजित करेंगे।