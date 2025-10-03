गाजियाबाद में किसान क्रांति दिवस पर किसानों का शक्ति प्रदर्शन, राकेश टिकैत ने भरी हुंकार

भारतीय किसान यूनियन ने यूपी गेट पर किसान क्रांति दिवस मनाया जिसमें राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों के संघर्ष को जारी रखने और हर घर से एक किसान को आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। टिकैत ने फसल बीमा और एमएसपी जैसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना की और भविष्य में बड़े आंदोलन की तैयारी का संकेत दिया।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। भारतीय किसान यूनियन ने बृहस्पतिवार को यूपी गेट पर किसान क्रांति दिवस पर हवन का आयोजन किया। इस दौरान भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कार्यक्रम में शामिल हुए और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए लगातार संघर्ष चलता रहेगा। आंदोलन के लिए हर घर से एक किसान होना चाहिए। करीब पांच घंटे तक किसान यूपी गेट पर डटे रहे और पंचायत भी की।

सुबह से ही अलग-अलग जिलों से किसान यूपी गेट पर जुटना शुरू हो गए। सुबह हवन के बाद तिरपाल लगाकर किसानों ने अपनी पंचायत की। राकेश टिकैत ने कहा कि साल 2018 में हुए किसान आंदाेलन की याद में हर साल भाकियू किसान क्रांति दिवस मनाते हैं। यूपी गेट का नाम भी भाकियू ने किसान क्रांति गेट रखा है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा, एमएसपी गारंटी जैसे मुद्दे जस के तस हैं। पंजाब में किसान पानी से बर्बाद हो गया।

हिमाचल और उत्तराखंड में भी ऐसा ही किसानों के साथ हुआ लेकिन सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बिहार चुनाव के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि अगर चुनाव में बेइमानी हुई तो भाजपा जीतेगी और निष्पक्ष चुनाव हुआ तो विपक्ष जीतेगा। किसान बेरिकेडिंग के अंदर से दिल्ली में दाखिल हुए और यूपी गेट पर परिक्रमा की।

राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शमशेर राणा ने बताया कि पंचायत में भविष्य में किसानों और देश के हित में बड़ा आंदोलन होने की तैयारी पर किसानों ने हुंकार भरी। इस दौरान विजेंद्र सिंह, राजपाल शर्मा, महेंद्र सिंह, विपिन चौधरी, बिल्लू प्रधान, बबली त्यागी, ज्ञानेश्वर त्यागी, छोटे चौधरी आदि मौजूद रहे।