1.11 करोड़ के नुकसान से टेंशन में बिजली विभाग, लगातार बढ़ रही घटनाओं से सवालों के घेरे में पुलिस अधिकारी

गाजियाबाद में बिजली उपकरणों की चोरी से विद्युत निगम परेशान है जिससे उन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक करोड़ दस लाख रुपये का नुकसान हुआ है। चोर 11 केवी और एलटी लाइनों के साथ ट्रांसफार्मरों को निशाना बना रहे हैं। चोरी रोकने के प्रयासों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में घटनाएं बढ़ रही हैं जिससे उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है।

लक्ष्य चौधरी, गाजियाबाद। गाजियाबाद में विद्युत निगम लगातार हो रही उपकरणों की चोरी से परेशान है। चोरों द्वारा 11 केवी लाइनें, एलटी लाइनें और ट्रांसफार्मर निशाने पर लिए जा रहे हैं। बीते दिनों कई स्थानों पर ट्रांसफार्मरों से तेल और तांबा चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं।

निगम के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक लगभग एक करोड़ 10 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान हो चुका है। निगम अधिकारियों का कहना है कि चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एफआइआर तक कराई गई, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। हाल ही में एक ही रात में चोरों ने आठ खंभों की लाइन को करीब 250 मीटर तक काटकर चोरी कर लिया। ऐसी घटनाएं खासतौर पर जिले के नलकूप फीडरों पर अधिक हो रही हैं। इन फीडरों पर रात में विद्युत आपूर्ति बंद रहती है और दिन में करीब 10 घंटे ही बिजली दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं।

अधिकारियों के अनुसार, चोरी से न केवल निगम को आर्थिक हानि हो रही है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी लंबे समय तक बिजली संकट झेलना पड़ता है। ट्रांसफार्मर और लाइनों के दोबारा निर्माण पर अतिरिक्त खर्च आता है। साथ ही, प्रक्रिया के अनुसार किसी लाइन को दुरुस्त करने में करीब एक सप्ताह का समय लगता है, जिस कारण उपभोक्ताओं को कई-कई दिन बिना बिजली के रहना पड़ता है।

पिछले कुछ वर्षों में मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी क्षेत्र में सबसे अधिक घटनाएं सामने आई हैं। निगम और पुलिस की ओर से कई बार रात में संयुक्त गश्त की गई, जिससे कुछ समय तक घटनाएं थम गई, लेकिन बाद में फिर से बढ़ गई। इस मामले में अधिशासी अभियंता ने कई बार पुलिस विभाग को पत्र भी लिखे हैं, मगर अब तक कोई कारगर समाधान नहीं निकल पाया है।