Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad Dengue Cases: गाजियाबाद के पॉश इलाकों में फैल रहा डेंगू, स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:58 AM (IST)

    गाजियाबाद में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। पॉश इलाकों में डेंगू के और ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग कीटनाशक दवाओं के छिड़काव को लेकर चिंतित है। पिछले पांच सालों में मलेरिया के मरीजों की संख्या 80 तक पहुंच गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    शहर में डेंगू और गांवों में फैल रहा मलेरिया। (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता,गाजियाबाद। जिले के पॉश इलाकों में डेंगू और गांवों में मलेरिया फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की दो महीने की रिपोर्ट में पता चला है कि वैशाली, कौशांबी, इंदिरापुरम ,क्रॉसिंग रिपब्लिक, राजनगर और राजनगर एक्सटेंशन जैसे इलाकों में डेंगू के सबसे अधिक मरीज मिल रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन क्षेत्रों में मिल रहे डेंगू मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया के अधिक मरीज मिल रहे हैं। इनमें लोनी, मुरादनगर, भोजपुर, डासना और विजयनगर के गांव शामिल हैं।

    पिछले पांच साल में पहली बार मलेरिया के मरीजों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। डेंगू और मलेरिया रोकथाम को सर्वे के साथ लार्वा तो ढ़ूंढ़ा जा रहे है लेकिन कीटनाशक दवाओं के छिड़काव की कड़ी कमजोर हो रही है।

    मलेरिया विभाग की छिड़काव टीम कूलर और गमलों में लार्वा ट्रेस कर रही। सोमवार को डेंगू के छह नये केस राजनगर एक्सटेंशन, वैशाली, वसुंधरा,इंदिरापुरम,गरिमा गार्डन और मुरादनगर में मिले हैं। चार मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से और दो मरीजों की जांच रिपोर्ट प्राइवेट लैब से आई है।

    सरकारी लैब में जांच के बाद एक मलेरिया के केस की पुष्टि हुई है। मलेरिया के कुल केसों की संख्या 80 हो गई है। डेंगू के सात मरीज अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से पांच मरीजों का इलाज जिला एमएमजी अस्पताल के डेंगू वार्ड में चल रहा है। कुल मरीजों की संख्या 152 हो गई है।

    जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता ने बताया कि डेंगू मच्छर का लार्वा मिलने पर सोमवार को अलग-अलग स्थानों पर 143 लोगों को नाेटिस दिया गया है। उनकी सलाह है कि मच्छरदानी में सोएं। एसी और कूलर की सफाई जरूर करें। बुखार होने पर केवल पीसीएम की गोली लें। चिकित्सक को दिखाने के बाद ही अन्य दवाएं खाएं।

    पिछले पांच वर्षों में मिले डेंगू-मलेरिया के केसों का विवरण

    वर्ष डेंगू मलेरिया
    2021 1238 31
    2022 901 19
    2023 1261 28
    2024 196 27
    2025 152 80

    सात दिन में मिले डेंगू के मरीजों का विवरण

       तिथि   केस

    • 22    5
    • 23    5
    • 24    7
    • 25    5
    • 26    6
    • 27    5
    • 29    6