Ghaziabad News: साइबर क्राइम थाने की टीम हुई मजबूत, लोगों की रकम वापसी भी हो रही खूब

गाजियाबाद साइबर क्राइम थाने में इंस्पेक्टरों की संख्या बढ़ने से ठगी के मामलों में तेजी आई है। पहले रिफंड की दर 24% थी जो अब बढ़कर 32% हो गई है। सितंबर में 6.33 करोड़ की ठगी में से 2.03 करोड़ वापस दिलाए गए। पुलिस ने 28 आरोपियों को गिरफ्तार कर 150 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा किया है। जागरूकता पर भी जोर दिया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर क्राइम थाने की टीम मजबूत होने से लोगों के रुपये वापसी में हुई बढ़ोतरी साइबर क्राइम थाने में इंस्पेक्टरों की संख्या पांच से बढ़ाकर 15 किए जाने का असर दिखना शुरू हो गया है। थाना खुलने के बाद से जहां साइबर ठगी में गई धनराशि का रिफंड 24 था वह एक ही महीने में बढ़कर 32 प्रतिशत हो गया है। सितंबर माह में ही 6.33 करोड़ रुपये की साइबर ठगी हुई जिसमें से 2.03 करोड़ रुपये पीड़ितों को रिफंड करा दिए गए हैं।

