Ghaziabad News: साइबर क्राइम थाने की टीम हुई मजबूत, लोगों की रकम वापसी भी हो रही खूब
गाजियाबाद साइबर क्राइम थाने में इंस्पेक्टरों की संख्या बढ़ने से ठगी के मामलों में तेजी आई है। पहले रिफंड की दर 24% थी जो अब बढ़कर 32% हो गई है। सितंबर में 6.33 करोड़ की ठगी में से 2.03 करोड़ वापस दिलाए गए। पुलिस ने 28 आरोपियों को गिरफ्तार कर 150 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा किया है। जागरूकता पर भी जोर दिया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर क्राइम थाने की टीम मजबूत होने से लोगों के रुपये वापसी में हुई बढ़ोतरी साइबर क्राइम थाने में इंस्पेक्टरों की संख्या पांच से बढ़ाकर 15 किए जाने का असर दिखना शुरू हो गया है।
थाना खुलने के बाद से जहां साइबर ठगी में गई धनराशि का रिफंड 24 था वह एक ही महीने में बढ़कर 32 प्रतिशत हो गया है। सितंबर माह में ही 6.33 करोड़ रुपये की साइबर ठगी हुई जिसमें से 2.03 करोड़ रुपये पीड़ितों को रिफंड करा दिए गए हैं।
एसीपी क्राइम भास्कर वर्मा के मुताबिक सितंबर माह में शेयर ट्रेडिंग में 3.46 करोड़ रुपये, टेलीग्राम टास्क के नाम पर 1.01 करोड़ रुपये, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 1.43 करोड़ रूपये समेत कुल 24 मामलों में 6.33 करोड़ रुपये की रकम साइबर ठगी में गई।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सितंबर में ही 28 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में देशभर के 21 राज्यों में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की साइबर ठगी का पता चला है।
एसीपी के मुताबिक साइबर क्राइम थाने को लगातार मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को साइबर ठगी के प्रति जागरूक करने के साथ ही तेजी से जांच की दिशा में भी काम चल रहा है।
