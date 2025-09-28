Ghaziabad News: मोदीनगर में लगे आपत्तिजनक पोस्टर, सोता रहा एलआईयू; पूरे इलाके में तनाव का माहौल

कानपुर में आपत्तिजनक पोस्टर के बाद मोदीनगर में भी ऐसे पोस्टर लगाए गए जिससे तनाव फैल गया। बजरंग दल ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोस्टरों को हटवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। एलआईयू की लापरवाही उजागर हुई है।

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। कानपुर में आपत्तिजनक पोस्टर (आई लव मोहम्मद) को लेकर शुक्रवार को बरेली में हुए विवाद के बाद भी गाजियाबाद जिले का एलआईयू गहरी नींद में सोया रहा। मोदीनगर के आर्दशनगर व किदवईनगर कालोनी में इसी तरह के आपत्तिजनक पोस्टर रातों-रात लगा दिये गए।

एलआईयू को इसकी भनक तक ना लगी। बजरंग के पदाधिकारियों ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों को सूचित किया तो मोदीनगर पुलिस दौड़ी और पोस्टर हटवाए। पिछले दिनों कानपुर में आपत्तिजनक पोस्टर लगे थे। जिसपर वहां मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके विराेध में शुक्रवार को बरेली में बड़ा बवाल हुआ।

इसी तरह के अब आपत्तिजनक पोस्टर मोदीनगर में लगा दिये। ये पोस्टर आदर्शनगर गली नंबर-चार व गुरुद्वारा रोड पर किदवईनगर कालोनी में लगे। यहां तो सड़क के बीच में बैनर लगा रखा दिया। इस तरह के पोस्टर लगाने के पीछे किसी असामाजिक तत्व द्वारा शहर की फिजा बिगाड़ने की मंशा से इनकार नहीं किया जा सकता। हाल है कि पोस्टर लगने की भनक पुलिस के किसी अधिकारी को नहीं लगी। एलआईयू भी नींद में रहा।

शनिवार को बजरंग दल के पदाधिकारी मधुर नेहरा, शुभम शर्मा आदि को पता चला तो उन्होंने पुलिस उच्चाधिकारियों काे अवगत कराया। वीडियो व फोटो अधिकारियों को मुहैया कराए। चेतावनी दी यदि पुलिस ने इन्हें नहीं हटाया तो वे खुद हटा देंगे। ऐसे में मामला गर्माता देख पुलिस अधिकारियों की बेचैनी बढ़ गई।

डीसीपी ग्रामीण से लेकर एसीपी तक के फोन बजने लगे। आनन-फानन में पुलिस टीम को मौके पर भेजकर पोस्टर हटवाए गए।बताया यह भी जा रहा है कि रात में ही इन पोस्टर को लगाया गया है। त्योहारी सीजन में पुलिस सक्रियता के दावे खोखले नवरात्र चल रहे हैं। अगले महीने दिवाली हैं। शुक्रवार को ही जुमे की नमाज भी थी। बरेली में बवाल के बाद से प्रदेश में अलर्ट जारी है। इसके बावजूद गाजियाबाद की मोदीनगर पुलिस की सक्रियता बस कागजों में दिख रही है। जिन पोस्टर को लेकर बवाल हुआ वहीं पोस्टर शहर में खुलेआम लगाए दिये। लेकिन पुलिस को यह खबर नहीं की पोस्टर किसने और क्यों लगाए। एलआईयू का ध्यान भी बस आयोजनों तक सीमित है।

दो महीने पहले ही एलआईयू अधिकारियों पर गिरी थी गाज लापरवाही बरतनें के आरोप में दो महीने पहले ही जिले में एलआईयू अधिकारियों पर गाज गिरी थी। इसके बाद भी अधिकारी नहीं जाग रहे हैं। मोदीनगर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि एलआईयू इस तरह के तनावपूर्ण मामलों की जानकारी से अनभिज्ञ रही हो। तीन साल पहले बिसाेखर में अवैध टेलीफोन एक्सचेंज पकड़ा गया था।