    आवारा कुत्ते के चक्कर में पीटा गया कांस्टेबल, वर्दी तक फाड़ दी; युवती समेत छह आरोपियों पर एफआईआर

    By ashutosh gupta Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:11 PM (IST)

    गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कुत्ते के काटने की सूचना पर पहुंचे कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि आरोपियों ने वर्दी भी फाड़ दी। कांस्टेबल शिव सिंह बेनीवाल ने एक महिला समेत छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले भी गाजियाबाद में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की घटनाएं हुई हैं।

    कुत्ते के काटने की शिकायत पर पहुंचे कांस्टेबल के साथ मारपीट।

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में कुत्ते के काटने की सूचना पर मौके पर पहुंचे पीआरवी पर तैनात एक कांस्टेबल के साथ मारपीट कर दी गई।

    आरोप है कि आरोपियों ने उनकी वर्दी पकड़कर खींची। इस घटना में पीड़ित कांस्टेबल को चोट आई हैं। कांस्टेबल ने एक महिला को नामजद करते हुए उसके पांच अन्य साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। 

    पीआरवी 2156 पर तैनात कांस्टेबल शिव सिंह बेनीवाल का कहना है कि चार अक्टूबर की रात करीब पौने 11 बजे सूचना मिली थी कि एक कुत्ते ने किसी युवती को काट लिया है।

    इस सूचना के बाद वह पीआरवी से अपने अन्य कांस्टेबल के साथ बताए गए घटनास्थल ग्रीन बेल्ट रोड क्लाउड नाइन अस्पताल के सामने पहुंचे।

    उन्होंने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी करनी शुरू की तो वहां पर मौजूद युवती व उसके साथियों ने एक कुत्ता प्रेमी के बारे में बताया और कहा कि वह कुत्तों को खाना खिलाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया जाए।

    कांस्टेबल का कहना है कि युवती व उसके साथी नशे की हालत में थे। उन्होंने कहा कि यहां तो कोई कुत्ता प्रेमी दिखाई नहीं दे रहा और आप लोग चौकी पर शिकायत दर्ज कराएं।

    आरोप है कि इस पर युवती व उसके अन्य साथियों ने अभद्रता की और शिव सिंह के साथ मारपीट कर दी। आरोपियों ने उनकी वर्दी पकड़कर भी खींची, जिससे उनकी वर्दी भी फट गई।

    इस घटना में उन्हें चोट भी आई। इसके बाद उन्होंने नीतिखंड चौकी व इंदिरापुरम थाने में घटना की सूचना दी। मामले में उन्होंने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

    एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोपितों को नोटिस जारी किए गए हैं, आगे की कार्रवाई की जा रही है।

    पूर्व में भी पुलिसकर्मियों के साथ हुई मारपीट

    जुलाई माह में कविनगर थाना क्षेत्र की सी-ब्लाक मार्केट में हंगामा कर रहे कार सवार चार युवकों को पकड़ने पहुंचे सिपाही के साथ आरोपियों ने मारपीट की थी।

    इस दौरान एक सिपाही वर्दी में था और दूसरा सिविल में। इसके साथ ही जुलाई माह में ही मुरादनगर क्षेत्र में यातायात पुलिसकर्मी के साथ एक ट्रक चालक ने बदसलूकी करते हुए वर्दी फाड़ दी थी।

    मामले में ट्रक चालक को पकड़ा गया था। इसके साथ पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की अन्य घटना भी हुई हैं।

