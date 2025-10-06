'मतांतरण का बनाया दबाव, गोमांस खिलाने का...', दुष्कर्म के आरोप में Youtuber पटना से गिरफ्तार

गाजियाबाद पुलिस ने यूट्यूबर मनी मिराज को पटना से गिरफ्तार किया जिस पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उस पर पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और मतांतरण का दबाव बनाने का आरोप है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र में युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी यूट्यूबर मनी मिराज को पुलिस ने बिहार के पटना से गिरफ्तार किया है। खोड़ा पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के विरोध में आरोपी के चाहने वाले एकत्र हो गए थे।

इसके चलते उसे कड़ी सुरक्षा में गाजियाबाद लाया गया और सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से और पूछताछ की जाएगी।

दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद खोड़ा पुलिस मामले में आरोपी मनी मिराज को तलाश रही थी। इस दौरान आरोपी की लोकेशन पटना के अनीसाबाद स्थित एक फ्लैट की मिली। पुलिस तलाश करते हुए बिहार पहुंची और आरोपी को अपने एक दोस्त के फ्लैट से पकड़ा गया। वहां गिरफ्तारी की बात फैली और कुछ ही देर में थाने के बाहर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। ये सब लोग यूट्यूबर मनी मिराज के फैन थे। संबंधित थाने की पुलिस की मदद से खोड़ा पुलिस ने आरोपी को पटना कोर्ट में पेश किया और ट्रांजिट रिमांड मिलते ही उसे गाजियाबाद लेकर आई। छह अक्टूबर को पुलिस ने मनी मिराज को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बता दें कि यूट्यूबर मनी मिराज पर उन्हीं की सहकर्मी यूट्यूबर ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए खोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।