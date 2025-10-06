Language
    'मतांतरण का बनाया दबाव, गोमांस खिलाने का...', दुष्कर्म के आरोप में Youtuber पटना से गिरफ्तार

    By ashutosh gupta Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:52 PM (IST)

    गाजियाबाद पुलिस ने यूट्यूबर मनी मिराज को पटना से गिरफ्तार किया जिस पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उस पर पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और मतांतरण का दबाव बनाने का आरोप है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

    दुष्कर्म के आरोपित यूट्यूबर मनी मिराज भेजा गया जेल। जागरण

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र में युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी यूट्यूबर मनी मिराज को पुलिस ने बिहार के पटना से गिरफ्तार किया है। खोड़ा पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के विरोध में आरोपी के चाहने वाले एकत्र हो गए थे।

    इसके चलते उसे कड़ी सुरक्षा में गाजियाबाद लाया गया और सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से और पूछताछ की जाएगी।

    दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद खोड़ा पुलिस मामले में आरोपी मनी मिराज को तलाश रही थी। इस दौरान आरोपी की लोकेशन पटना के अनीसाबाद स्थित एक फ्लैट की मिली।

    पुलिस तलाश करते हुए बिहार पहुंची और आरोपी को अपने एक दोस्त के फ्लैट से पकड़ा गया। वहां गिरफ्तारी की बात फैली और कुछ ही देर में थाने के बाहर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई।

    ये सब लोग यूट्यूबर मनी मिराज के फैन थे। संबंधित थाने की पुलिस की मदद से खोड़ा पुलिस ने आरोपी को पटना कोर्ट में पेश किया और ट्रांजिट रिमांड मिलते ही उसे गाजियाबाद लेकर आई।

    छह अक्टूबर को पुलिस ने मनी मिराज को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बता दें कि यूट्यूबर मनी मिराज पर उन्हीं की सहकर्मी यूट्यूबर ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए खोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

    युवती ने आरोप लगाया था कि करीब दो साल पहले दिल्ली में आरोपी ने अपना नाम व धर्म छिपाते हुए मुलाकात की और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर खोड़ा के एक होटल में दुष्कर्म किया।

    दबाव बनाने पर आरोपी ने शादी कर ली, लेकिन मतांतरण का दबाव बनाया। आरोप है कि आरोपी ने उन्हें गोमांस खिलाने का प्रयास भी किया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही थी।

    एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित को खोड़ा पुलिस ने पटना से गिरफ्तार किया है। उसे ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद लाकर पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।