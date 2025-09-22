Ghaziabad Crime: बाइक सवार बदमाशों ने युवक से चेन लूटी, पीछा करने पर तमंचा दिखाकर धमकाया

गाजियाबाद के गोविदपुरम में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक से सोने की चेन और लॉकेट लूट ली जब वह अपनी पत्नी के साथ सुबह की सैर पर निकला था। शोर मचाने पर बदमाशों ने उसे तमंचा दिखाकर धमकाया। पीड़ित ने कविनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान करने में जुटी है ।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गोविंदपुरम में बाइक सवार बदमाशों ने पत्नी के साथ सैर कर रहे युवक से चेन और लॉकेट लूट लिया। पीड़ित ने शोर मचाते हुए बदमाशों का पीछा किया लेकिन बदमाशों ने थोड़ा आगे जाने के बाद पीड़ित को तमंचा दिखाकर धमका दिया। पीड़ित ने मामले की शिकायत कविनगर थाने में देकर कार्रवाई की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गोविंदपुरम डी ब्लाक निवासी आदित्य गुप्ता शनिवार सुबह करीब सात बजे पत्नी के साथ डी ब्लाक सर्विस रोड पर सैर कर रहे थे। इसी बीच पीछे से बाइक पर आए दो बदमाशों ने उनके गले पर झपट्टा मारकर चेन छीन ली। चेन में सोने का गणपति का लॉकेट भी था।

पीड़ित ने शाेर मचाते हुए बदमाशों का पीछा किया। थोड़ा आगे जाने पर एक बदमाश ने उन्हें बाइक पर बैठे हुए ही तमंचा दिखाकर धमका दिया। इससे पीड़ित डर गए और वहीं रूक गए। पीड़ित को धमकाकर बदमाश तेजी से फरार हो गए।