Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad Crime: बाइक सवार बदमाशों ने युवक से चेन लूटी, पीछा करने पर तमंचा दिखाकर धमकाया

    By vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:54 AM (IST)

    गाजियाबाद के गोविदपुरम में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक से सोने की चेन और लॉकेट लूट ली जब वह अपनी पत्नी के साथ सुबह की सैर पर निकला था। शोर मचाने पर बदमाशों ने उसे तमंचा दिखाकर धमकाया। पीड़ित ने कविनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान करने में जुटी है ।

    prefferd source google
    Hero Image
    बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस टीम।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गोविंदपुरम में बाइक सवार बदमाशों ने पत्नी के साथ सैर कर रहे युवक से चेन और लॉकेट लूट लिया। पीड़ित ने शोर मचाते हुए बदमाशों का पीछा किया लेकिन बदमाशों ने थोड़ा आगे जाने के बाद पीड़ित को तमंचा दिखाकर धमका दिया। पीड़ित ने मामले की शिकायत कविनगर थाने में देकर कार्रवाई की मांग की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोविंदपुरम डी ब्लाक निवासी आदित्य गुप्ता शनिवार सुबह करीब सात बजे पत्नी के साथ डी ब्लाक सर्विस रोड पर सैर कर रहे थे। इसी बीच पीछे से बाइक पर आए दो बदमाशों ने उनके गले पर झपट्टा मारकर चेन छीन ली। चेन में सोने का गणपति का लॉकेट भी था।

    पीड़ित ने शाेर मचाते हुए बदमाशों का पीछा किया। थोड़ा आगे जाने पर एक बदमाश ने उन्हें बाइक पर बैठे हुए ही तमंचा दिखाकर धमका दिया। इससे पीड़ित डर गए और वहीं रूक गए। पीड़ित को धमकाकर बदमाश तेजी से फरार हो गए।

    पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। एसीपी कविनगर का कहना है कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिए बदमाशों का पता लगाया जा रहा है। शीघ्र बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तार किया जाएगा।