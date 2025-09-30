गाजियाबाद के रामलीला मैदान में दौड़ाई कार, दो चौकीदार सहित तीन घायल; आरोपित गिरफ्तार
गाजियाबाद के कवि नगर स्थित रामलीला मैदान में 25 सितंबर की रात हुड़दंगियों ने कार दौड़ा दी जिससे दो चौकीदार और एक दुकानदार घायल हो गए। रामलीला समिति ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है और कार को जब्त कर लिया है। घटना के बाद रामलीला मैदान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कवि नगर के रामलीला मैदान में 25 सितंबर की रात तीन बजे रामलीला मैदान में हुड़दंगियों ने कार दौड़ा दी। उस दौरान ज्यादातर लोग रामलीला मैदान से मेला देखकर जा चुके थे। दुकानदार सो रहे थे। कार की टक्कर लगने से दो चौकीदार और एक दुकानदार घायल हो गए। रामलीला समिति की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
धार्मिक रामलीला समिति के उपाध्यक्ष अजय जैन के मुताबिक 25 सितंबर की सुबह करीब साढ़े तीन बजे दुकान बंद कर दुकानदार सो रहे थे। तभी रामलीला मैदान में आइ-20 कार घुस आई। कार मैदान में इधर-उधर दौड़ती रही थी। दुकानों के सामने सो रहे दुकानदार मदन गोपाल उर्फ पिंटू और चौकीदार विवेक और हीरेश कुमार गाड़ी की चपेट में आकर घायल हो गए।
इससे लोगों में चीख-पुकार मच गई। लोग कार चालक को पकड़ने के लिए दौड़े तो चालक कार लेकर भागने लगा। आरोपित रामलीला मैदान का गेट नंबर दो और ई-ब्लाक के गेट को तोड़कर भाग गए। बताया गया कि कार सवारों ने सड़क पर चल रहे कई अन्य लोगों को भी टक्कर मारी है।
हालांकि बाहर सड़क पर टक्कर मारने की पुष्टि नहीं हुई है। समिति के उपाध्यक्ष अजय जैन ने रामलीला मैदान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने और कार सवारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार चालक की पहचान ईशान सिंह के रूप में हुई।
आरोपित जनपद मेरठ के गोविंदपुरी का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कार को जब्त कर लिया है। वह रामलीला मंचन देखने कविनगर रामलीला मैदान में आया था।
सुरक्षा पर उठे सवाल
घटना के बाद पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रामलीला मैदान के चार गेट है। मेले में बाहरी वाहन के प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसके बाद भी मेले में कार सवार प्रवेश कर गए। वहीं समिति की ओर से बताया गया कि कुछ लोग बहानेबाजी कर मेले में वाहन लेकर आते हैं। वह खुद को मेले का व्यक्ति या फिर अधिकारियों से जुड़ा होने का हवाला देकर चौकीदारों से भिड़ जाते हैं। कई बार वह खुद को मेले में सामान लेकर जाने वाला बताकर अंदर आने की कोशिश करते हैं। इस घटना के बाद मेले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
