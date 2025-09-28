Language
    प्रत्येक स्टैंड पर बस नहीं रोकी तो ड्राइवर-कंडक्टर पर होगी कार्रवाई, शिकायत मिलने के बाद निगम ने दिखाई सख्ती

    By Rahul Kumar Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    साहिबाबाद में रोडवेज बसों के स्टैंड पर न रुकने की शिकायतों पर परिवहन निगम ने सख्ती दिखाई। क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन चौधरी ने सभी चालकों और परिचालकों को हर स्टैंड पर बस रोकने का आदेश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। चालकों द्वारा स्टैंड पर बस न रोकने से यात्रियों को परेशानी होती है और निगम को राजस्व का नुकसान होता है।

    कटआउट : प्रत्येक स्टैंड पर बस नहीं रोकी तो चालक-परिचालक पर होगी कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। रोडवेज बसों को बस स्टैंडों पर न रोकने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

    इस पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन चौधरी ने सभी चालक-परिचालकों को प्रत्येक स्टैंड पर बस रोकने के आदेश जारी किए हैं। बस न रोकने पर चालक-परिचालकों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

    दरअसल चालक-परिचालक अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचने के चक्कर में स्टैंडों पर बस नहीं रोकते हैं। इससे स्टैंड पर इंतजार कर रहे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। कई रोडवेज बस नहीं मिलने पर यात्रियों को निजी बसों का सहारा लेना पड़ता है।

    इससे एक तरफ यात्रियों को अधिक किराया भी चुकाना पड़ता है, दूसरी ओर परिवहन निगम को भी राजस्व का नुकसान झेलना पड़ता है। क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन चौधरी ने बताया कि चालक-परिचालकों को कड़े आदेश दिए गए हैं। शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।