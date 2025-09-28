प्रत्येक स्टैंड पर बस नहीं रोकी तो ड्राइवर-कंडक्टर पर होगी कार्रवाई, शिकायत मिलने के बाद निगम ने दिखाई सख्ती

साहिबाबाद में रोडवेज बसों के स्टैंड पर न रुकने की शिकायतों पर परिवहन निगम ने सख्ती दिखाई। क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन चौधरी ने सभी चालकों और परिचालकों को हर स्टैंड पर बस रोकने का आदेश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। चालकों द्वारा स्टैंड पर बस न रोकने से यात्रियों को परेशानी होती है और निगम को राजस्व का नुकसान होता है।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। रोडवेज बसों को बस स्टैंडों पर न रोकने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन चौधरी ने सभी चालक-परिचालकों को प्रत्येक स्टैंड पर बस रोकने के आदेश जारी किए हैं। बस न रोकने पर चालक-परिचालकों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

दरअसल चालक-परिचालक अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंचने के चक्कर में स्टैंडों पर बस नहीं रोकते हैं। इससे स्टैंड पर इंतजार कर रहे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ती है। कई रोडवेज बस नहीं मिलने पर यात्रियों को निजी बसों का सहारा लेना पड़ता है।