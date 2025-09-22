Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में गाय के गोबर से बनेगा प्राकृतिक पेंट, सरकारी दफ्तरों में होगा इस्तेमाल

    By Madan Panchal Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:32 PM (IST)

    गाजियाबाद नगर निगम नंदी पार्क गौशाला में गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का प्लांट लगा रहा है। नगर आयुक्त ने निर्माणाधीन प्लांट का निरीक्षण किया और पेंट का ट्रायल किया। पहले चरण में 500 लीटर डिस्टेंपर का उत्पादन किया गया है जिसका इस्तेमाल गौशाला में होगा। दिवाली से पहले सरकारी दफ्तरों में भी गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    नगर निगम नंदी पार्क गौशाला में गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का प्लांट लगा रहा है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। नगर निगम प्राकृतिक पेंट के उत्पादन की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। नंदी पार्क गौशाला में गाय के गोबर से पेंट बनाने का प्लांट लगाया गया है। सोमवार को नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने निर्माणाधीन प्राकृतिक पेंट प्लांट का निरीक्षण किया। उपकरणों से बनाए जा रहे पेंट का ट्रायल भी किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार, उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अनुज कुमार सिंह, मुख्य अभियंता निर्माण नरेंद्र कुमार चौधरी और प्रभारी प्रकाश आस कुमार मौजूद रहे। नगर आयुक्त ने बताया कि गाय के गोबर से पेंट का उत्पादन शुरू हो गया है और ट्रायल भी हो चुका है।

    प्लांट में दस से बारह उपकरण लगाए गए हैं और ट्रायल के तौर पर पहले चरण में 500 लीटर डिस्टेंपर का उत्पादन किया गया है। इसका इस्तेमाल सिर्फ नंदी पार्क गौशाला में ही किया जाएगा। उद्घाटन के बाद गाय के गोबर से डिस्टेंपर और इमल्शन पेंट बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल दिवाली से पहले गाजियाबाद के सरकारी दफ्तरों में किया जाएगा।

    प्राकृतिक पेंट प्लांट पर काम जोरों पर है। पूरा होने पर महापौर इसका उद्घाटन करेंगे। नगर निगम अधिकारियों को प्लांट तैयार करने और मशीनरी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि गोबर से पेंट बनाने के चल रहे प्रयास पर्यावरण के लिए एक सकारात्मक पहल है।

    इससे न केवल शहर को लाभ होगा, बल्कि गाजियाबाद की वैश्विक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यह पायलट प्रोजेक्ट सफलता की ओर अग्रसर होता दिख रहा है। इसकी सफलता के बाद, अन्य नगर निगमों में भी इसी तरह के प्लांट लगाए जा सकते हैं।