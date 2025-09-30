Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad News: दो घंटे में मोदीनगर पुलिस ने बरामद किया आठ वर्षीय बच्चा, CCTV फुटेज से मिली मदद

    By Vikas Verma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:45 AM (IST)

    गाजियाबाद के मोदीनगर में सारा रोड स्थित राधाकुंज कॉलोनी से एक आठ वर्षीय बच्चा लापता हो गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से जांच की। दो घंटे के भीतर ही बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया और उसके परिवार को सौंप दिया गया। परिजनों ने पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    दो घंटे में मोदीनगर पुलिस ने बरामद किया आठ वर्षीय बच्चा

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। सारा रोड स्थित राधाकुंज कालोनी से सोमवार सुबह लापता हुए आठ वर्षीय बच्चे को माेदीनगर पुलिस ने दो घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। बरामदगी पर स्वजन ने पुलिस का आभार जताया है। मोदीनगर की सारा रोड स्थित राधाकुंज कालोनी के मुकेश त्यागी कैब चालक हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनका आठ वर्षीय बेटा लक्ष्य त्यागी सोमवार सुबह घर के बाहर खेल रहा था। इसी बीच वह अचानक लापता हो गया। स्वजन ने आसपास में पता किया लेकिन जानकारी नहीं मिली। परेशान आकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जिसपर पुलिस टीम दौड़ी।

    सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मेनुअल इनपुट के आधार पर पुलिस ने दो घंटे के भीतर ही बच्चे को सकुशल बरामद किया। एसीपी ने बताया कि बच्चा उनके स्वजन को सकुशल सौंप दिया गया है।