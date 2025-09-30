Ghaziabad News: दो घंटे में मोदीनगर पुलिस ने बरामद किया आठ वर्षीय बच्चा, CCTV फुटेज से मिली मदद

गाजियाबाद के मोदीनगर में सारा रोड स्थित राधाकुंज कॉलोनी से एक आठ वर्षीय बच्चा लापता हो गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से जांच की। दो घंटे के भीतर ही बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया और उसके परिवार को सौंप दिया गया। परिजनों ने पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया।

जागरण संवाददाता, मोदीनगर। सारा रोड स्थित राधाकुंज कालोनी से सोमवार सुबह लापता हुए आठ वर्षीय बच्चे को माेदीनगर पुलिस ने दो घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। बरामदगी पर स्वजन ने पुलिस का आभार जताया है। मोदीनगर की सारा रोड स्थित राधाकुंज कालोनी के मुकेश त्यागी कैब चालक हैं।

उनका आठ वर्षीय बेटा लक्ष्य त्यागी सोमवार सुबह घर के बाहर खेल रहा था। इसी बीच वह अचानक लापता हो गया। स्वजन ने आसपास में पता किया लेकिन जानकारी नहीं मिली। परेशान आकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जिसपर पुलिस टीम दौड़ी।