आज मेरा आखिरी दिन है भाई... युवक की आत्महत्या ने पूरे परिवार की उम्मीदों को किया चकनाचूर
साहिबाबाद के बालाजी विहार में एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने अपने भाई को पहले ही बताया था कि यह उसका आखिरी दिन है। काम पर न आने पर भाई ने घर जाकर देखा तो शव पंखे से लटका मिला। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और आत्महत्या का कारण अज्ञात है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक डिप्रेशन में था।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद के बालाजी विहार में एक मजदूर ने अपने भाई को यह कहकर फांसी लगा ली कि आज उसका आखिरी दिन है। जब वह काम पर नहीं आया, तो उसके भाई को शक हुआ और घर लौटने पर उसका शव पंखे से लटका मिला।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। इसलिए आत्महत्या का कारण अज्ञात है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
न्यू हिंडन विहार के बालाजी विहार निवासी 40 वर्षीय चरण सिंह मजदूरी करते थे। उन्होंने 2016 में कोर्ट मैरिज की थी और उनकी पहली पत्नी से चार बच्चे हैं। परिजनों का कहना है कि वह कुछ समय से डिप्रेशन में थे। शनिवार सुबह उन्होंने अपने भाई को बताया कि आज उनका आखिरी दिन है।
दोपहर तक जब वह काम पर नहीं आए, तो उनके भाई पहुंचे और चरण सिंह को फंदे से लटका पाया। उनकी पत्नी और पड़ोसियों की मदद से उन्होंने शव को फंदे से उतारा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
साहिबाबाद एसीपी श्वेता यादव ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। मामले की जांच जारी है।
