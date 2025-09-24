गाजियाबाद में RWA चुनाव के लिए 75 वर्षीय सुशील ने भरा पर्चा, 30 उम्मीदवार मैदान में; छह महिलाएं शामिल

गाजियाबाद के राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एन्क्लेव सोसायटी में 28 सितंबर को आरडब्ल्यूए का चुनाव होगा। इस चुनाव में छह महिलाओं समेत 30 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनमें 75 वर्षीय सुशील बिग भी शामिल हैं। जिला कुष्ठ अधिकारी डा. राजेश तेवतिया के नेतृत्व में चुनाव संपन्न होगा। 23 सितंबर तक किसी भी उम्मीदवार ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया।

चुनाव अधिकारी जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ. राजेश तेवतिया के नेतृत्व में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। 23 सितंबर की शाम तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया। चुनाव के लिए जारी फाइनल सूची में अमित कुमार गुप्ता, अंजुला गुप्ता, अंकित सहदेव, अरविंद कुमार दोहरे, अरुण कुमार, बिजेंद्र गिरि, दीपक गुप्ता, जेपी सोलंकी, किंशुक बंसल का नाम है।

इसके अलावा कुमार गौरव, मनी अग्रवाल, मनवीर सिंह, मीनाक्षी शर्मा, प्रभांशु गुप्ता, प्रेमजीत, राज किशोर शर्मा, राजीव चतुर्वेदी, राजीव कुमार भसीन, राजेश कुमार, राम सरन, रश्मि चौधरी, रोहित चोपड़ा, सतीश चंद्र सिंघल, सतीश कुमार गुप्ता, सीमा गुप्ता, शौर्य शुक्ला, वासुदेव तिवारी, विनोद कुमार गुप्ता, विवेक गोयल शामिल हैं।

गौड़ होम्स सोसायटी में होंगे आरडब्ल्यूए के चुनाव उधर, गाजियाबाद की गोविंदपुरम स्थित गौड़ होम्स सोसायटी में पिछले आठ साल से चल रहे आरडब्ल्यूए विवाद का पटाक्षेप हो गया। उच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा आरडब्ल्यूए द्वारा चुनाव के आदेश पर रोक लगाने की रिट याचिका खारिज कर दी।