    गाजियाबाद में RWA चुनाव के लिए 75 वर्षीय सुशील ने भरा पर्चा, 30 उम्मीदवार मैदान में; छह महिलाएं शामिल

    By Deepa Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:33 AM (IST)

    गाजियाबाद के राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एन्क्लेव सोसायटी में 28 सितंबर को आरडब्ल्यूए का चुनाव होगा। इस चुनाव में छह महिलाओं समेत 30 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनमें 75 वर्षीय सुशील बिग भी शामिल हैं। जिला कुष्ठ अधिकारी डा. राजेश तेवतिया के नेतृत्व में चुनाव संपन्न होगा। 23 सितंबर तक किसी भी उम्मीदवार ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया।

    गुलमोहर एन्क्लेव में आरडब्ल्यूए चुनाव के लिए पर्चा भरती 75 वर्षीय महिला सुशील बिग एवं अन्य महिलाएं।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एनक्लेव सोसायटी में आरडब्ल्यूए का चुनाव 28 सितंबर को होने जा रहा है। इस चुनाव के लिए छह महिलाओं समेत कुल 30 प्रत्याशी मैदान में होंगे। जिनमें 75 वर्षीय महिला सुशील बिग भी शामिल हैं।

    चुनाव अधिकारी जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ. राजेश तेवतिया के नेतृत्व में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। 23 सितंबर की शाम तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस नहीं लिया। चुनाव के लिए जारी फाइनल सूची में अमित कुमार गुप्ता, अंजुला गुप्ता, अंकित सहदेव, अरविंद कुमार दोहरे, अरुण कुमार, बिजेंद्र गिरि, दीपक गुप्ता, जेपी सोलंकी, किंशुक बंसल का नाम है। 

    इसके अलावा कुमार गौरव, मनी अग्रवाल, मनवीर सिंह, मीनाक्षी शर्मा, प्रभांशु गुप्ता, प्रेमजीत, राज किशोर शर्मा, राजीव चतुर्वेदी, राजीव कुमार भसीन, राजेश कुमार, राम सरन, रश्मि चौधरी, रोहित चोपड़ा, सतीश चंद्र सिंघल, सतीश कुमार गुप्ता, सीमा गुप्ता, शौर्य शुक्ला, वासुदेव तिवारी, विनोद कुमार गुप्ता, विवेक गोयल शामिल हैं।

    गौड़ होम्स सोसायटी में होंगे आरडब्ल्यूए के चुनाव

    उधर, गाजियाबाद की गोविंदपुरम स्थित गौड़ होम्स सोसायटी में पिछले आठ साल से चल रहे आरडब्ल्यूए विवाद का पटाक्षेप हो गया। उच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा आरडब्ल्यूए द्वारा चुनाव के आदेश पर रोक लगाने की रिट याचिका खारिज कर दी।

    हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश पर डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा वर्तमान समिति को भंग करते हुए 10 बोर्ड के सदस्यों के चुनाव करवाने के लिए सहायक निदेशक मत्स्य को चुनाव अधिकारी नामित किया।

    कालातीत आरडब्ल्यूए द्वारा उप जिलाधिकारी सदर एवं डिप्टी रजिस्ट्रार के चुनाव के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका दायर की थी। इस संबंध में चुनाव अधिकारियों द्वारा निवासियों की एक बैठक की गई। जिसमें चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया कि वो नियमानुसार पारदर्शी चुनाव कराया जाएगा।