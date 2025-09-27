गाजियाबाद में सर्किल रेट बढ़ाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर किसानों ने किया प्रदर्शन
मुरादनगर के आठ गांवों के किसानों ने सर्किल रेट में वृद्धि की मांग करते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि जीडीए अधिकारियों ने सर्किल रेट न बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था जिसके कारण वे वर्तमान दरों पर भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने किसानों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
संवाद सहयोगी, मुरादनगर। सर्किल रेट बढ़ाने की मांग को लेकर आठ गांव के किसानों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। शुक्रवार दोपहर को मुरादनगर क्षेत्र के मथुरापुर,शमशेर,भनेड़ा,चंपतनगर, नंगला मोहनपुर, अटोर, शाहपुर, मोरटा, भोवापुर के सैंकड़ो किसान जिला मुख्यालय पहुंचे।
किसानों ने सर्किल रेट बढ़ाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सिटी मजिस्ट्रेट संतोष उपाध्याय किसानों को समझाने के लिए आए, लेकिन किसान जिलाधिकारी से मिलने की जिद पर अड़ गए। मीटिंग खत्म होने के बाद जिलाधिकारी रविंद्र मांदर किसानों से मिले।
अमित प्रधान ने जिलाधिकारी को बताया कि प्रस्तावित हरनंदीपुरम के लिए जीडीए मुरादनगर के कई गावों में कृषि भूमि का अधिगृहण करने वाला है। क्षेत्र के किसान लंबे समय से सर्किल रेट बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं। किसानों की मांग के बाद भी सर्किल रेट को नहीं बढ़ाया गया है।
इतना ही नहीं किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 11 अगस्त को जीडीए के अधिकारियों ने सहायक महानिरीक्षक स्टांप व निबंधन को पत्र लिखकर सर्किल रेट ना बढ़ाने को कहा था। किसानों ने कहा कि वर्तमान रेट पर अपनी जमीन का अधिग्रहण नहीं करने देंगे। अपनी मांग के संबंध में किसानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
जिलाधिकारी ने कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में रणवीर प्रधान, जगपाल चौधरी, कृष्णापाल चौधरी, विजय चौधरी, पवन सहलोत, इंद्रपाल, विनोद त्यागी, वीर सिंह आर्य, लख्मीपाल, राजेन्द्र चौधरी, अतुल गौतम, मनीष, रामबीर, विकास, सचिन चौधरी समेत सैंकड़ों किसान मौजूद रहे।
