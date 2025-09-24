Language
    UP Trade Show 2025: गाजियाबाद के उत्पादों को ट्रेड शो में मिलेगा वैश्विक मंच, 90 उद्यमी करेंगे प्रतिभाग

    By Shahnawaz Ali Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:19 AM (IST)

    UP International Trade Show 2025 ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में गाजियाबाद के 90 उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। जीडीए अपनी नई योजनाओं और संपत्तियों को निवेशकों के सामने रखेगा। इस शो में विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमियों को स्टॉल आवंटित किए गए हैं। जिले के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जीडीए की कई योजनाएं निवेशकों को आकर्षित करेंगी।

    उद्यमी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुनर दिखाएंगे। फाइल फोटो

    शाहनवाज अली, गाजियाबाद। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआइटीएस) में जिले के निर्यातक और एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी), एमएसएमई और महिला उद्यमियों की इकाइयों में तैयार उत्पादों काे देश-दुनिया के सामने प्रदर्शित करेंगे।

    इसके लिए जनपद के 90 स्टाल लग रहे हैं। जीडीए इसमें अपनी नई योजनाओं के साथ ही परिसंपत्तियों और थीम पार्क भी देश और विदेश से आने वाले निवेशकों के समक्ष स्टाल लगाकर प्रदर्शित करेगा।

    इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले यूपीआइटीएस में उद्यमी अपने-अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। उद्योग विभाग के मुताबिक इस बार उद्यमियों को आवेदन के बाद चार श्रेणियों में स्टाल आवंटित किए हैं। इनमें नए व पुराने निर्यातकों के लिए सर्वाधिक 45 स्टाल आवंटन हैं।

    इसके अलावा ओडीओपी उत्पादों के लिए 30, एमएसएमई के लिए आठ और महिला उद्यमियों के लिए सात स्टाल दिए गए हैं। उम्मीद है कि इस बार देश के विभिन्न हिस्सों और विदेशों से 50 हजार से अधिक व्यापार प्रतिनिधि, उद्योग जगत के दिग्गज और नीति निर्माता शामिल होंगे। जिले के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलने के साथ ही नए देशों में निर्यात, औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर मुहैया होंगे।

    जीडीए की योजनाओं से देश दुनिया के निवेशक होंगे रूबरू

    यूपीआइटीएस में प्राधिकरण की नई टाउनशिप हरनंदीपुरम, हरनंदी रिवर फ्रंट योजना, शासन द्वारा स्वीकृत महायोजना-2031, विगत 10 वर्षो से लंबित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्टेडियम के आस-पास करीब 500 एकड़ भूमि में स्पोर्ट्स सिटी लाने की योजना, विकसित भारत 2047 और रामायण और संविधान थीम बेस पार्क के अलावा नई पुरानी योजनाओं को देश दुनिया के निवेशकों के समक्ष प्रदर्शित किया जाएगा।

    मधुबन बापूधाम योजना में ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक, आवासीय के अलावा फ्लैट आदि परिसंपत्तियां, इंदिरापुरम विस्तार योजना, उत्सव भवन आदि योजनाओं के लिए निवेशक आकर्षित होंगे। इसके लिए जीडीए की ओर से स्टाल को आकर्षक बनाने की तैयारी चल रही है।

    जिले के उद्यमी इस बार आधुनिक इंजीनियरिंग उत्पादों के साथ ओडीओपी के टेक्सटाइल उत्पाद भी प्रदर्शित कर रहे हैं। पिछले दो संस्करणों में मिले अनुभव और लाभ के चलते इस बार पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्टाल की बुकिंग की गई है।

    - श्रीनाथ पासवान, उपायुक्त उद्योग

    प्राधिकरण की योजनाओं को देश और विदेश के निवेशकों के सामने लाने के लिए यूपीआइटीएस बड़ा मंच है। जीडीए की नई योजनाओं के साथ पुरानी योजनाओं के लिए बड़े निवेशक मिलने की उम्मीद है।

    - अतुल वत्स, उपाध्यक्ष जीडीए