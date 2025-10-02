Ghaziabad: सीने में दर्द की शिकायत के बाद इमरजेंसी कक्ष पहुंची महिला, दिल का दौरा पड़ने से मौत

गाजियाबाद के जिला एमएमजी अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। रामनवमी के कारण ओपीडी बंद होने से आपातकालीन कक्ष में मरीजों की भीड़ बढ़ गई। स्वस्थ महिला और सशक्त परिवार अभियान के तहत हजारों महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। टीबी अस्पताल को ध्वस्त करने की निविदा जारी की गई है जिसके बाद नया अस्पताल भवन बनेगा।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला एमएमजी अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में सीने में दर्द की शिकायत के साथ भर्ती एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि सिद्धार्थ विहार निवासी 60 वर्षीय धन देवी को उनके बेटे अशोक बेहोशी की हालत में अस्पताल लाए थे। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया है।

इसके अलावा, राजनगर एक्सटेंशन निवासी मुनेश ने अपने 32 वर्षीय बेटे आधार को बीमारी के कारण खो दिया। जिला एमएमजी अस्पताल में रामनवमी के कारण सुबह 11 बजे ओपीडी बंद हो गई। इसके बाद, आपातकालीन कक्ष मरीजों से भर गया। एंटी-रैबीज टीकाकरण कराने वाले मरीजों सहित मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण एक अतिरिक्त डॉक्टर को भेजना पड़ा।

बुधवार को ओपीडी में बुखार के 493 मरीज पहुंचे। तीनों अस्पतालों की ओपीडी में 45 बच्चों सहित कुल 493 मरीज आए। जिला एमएमजी अस्पताल, संजयनगर स्थित संयुक्त चिकित्सालय और डूंडाहेड़ा अस्पताल की ओपीडी में कुल 1,536 मरीज आए, जिनमें 248 बीमार बच्चे भी शामिल थे। ओपीडी में आए 33 लोगों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया।

फिजीशियन की ओपीडी में सबसे ज्यादा बुखार, खांसी, पेट दर्द और सांस लेने में तकलीफ वाले मरीज आ रहे हैं। डॉ. आलोक रंजन बुखार होने पर लापरवाही न बरतने की सलाह देते हैं। डेंगू और मलेरिया की जांच जरूर करवाएं।

तीन हजार से ज्यादा महिलाओं ने कराई मुफ्त जांच जासं, गाजियाबाद: स्वस्थ महिला और सशक्त परिवार अभियान के तहत बुधवार को जिला महिला अस्पताल और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तीन हजार से ज्यादा महिलाओं की जांच की गई। इसमें रक्त परीक्षण और अल्ट्रासाउंड शामिल थे।

यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। 1003 महिलाओं की उच्च रक्तचाप, 1103 की मधुमेह, 540 की मुख एवं स्तन कैंसर, 256 की क्षय रोग, 1141 की हीमोग्लोबिन, 312 की टीकाकरण, 178 की एएनसी जाँच और 1306 महिलाओं को स्वास्थ्य जागरूकता के बारे में जागरूक किया गया। सीएमओ डॉ. अखिलेश मोहन ने बताया कि महिलाओं के घरों में जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है।

टीबी अस्पताल के ध्वस्तीकरण हेतु निविदा जारी जिला एमएमजी अस्पताल के जर्जर भवन को ध्वस्त कर नया अस्पताल भवन बनाने के प्रयास तेज हो गए हैं। टीबी अस्पताल को ध्वस्त करने के बाद नए अस्पताल भवन का निर्माण किया जाएगा। सीएमएस डॉ. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि टीबी अस्पताल के ध्वस्तीकरण हेतु निविदा अंतिम रूप दे दी गई है।