भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, शिकायत मिलने पर एक्शन में आए पुलिस अफसर

संवाद सहयोगी, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष ममता बसंत त्यागी ने कॉल पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए ट्रोनिका सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

उनका आरोप है कि अलग-अलग नंबरों से अज्ञात महिला और अज्ञात व्यक्ति लगातार धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जिला पंचायत अध्यक्ष ममता बसंत त्यागी ने बताया कि शुक्रवार से उनके और बेटे के मोबाइल पर अज्ञात महिला व पुरुष कॉल कर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज कर रहे हैं। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। समझाने के बाद भी बार कॉल कर परेशान कर रहे हैं।