    भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, शिकायत मिलने पर एक्शन में आए पुलिस अफसर

    By shobhit sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:06 PM (IST)

    गाजियाबाद में भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष ममता बसंत त्यागी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें फोन पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी मिल रही है। उनका आरोप है कि अज्ञात महिला और पुरुष उन्हें और उनके परिवार को धमकी दे रहे हैं। आगे विस्तार से पढ़िए।

    जिला पंचायत अध्यक्ष को दी जान से मारने की धमकी।

    संवाद सहयोगी, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष ममता बसंत त्यागी ने कॉल पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए ट्रोनिका सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    उनका आरोप है कि अलग-अलग नंबरों से अज्ञात महिला और अज्ञात व्यक्ति लगातार धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जिला पंचायत अध्यक्ष ममता बसंत त्यागी ने बताया कि शुक्रवार से उनके और बेटे के मोबाइल पर अज्ञात महिला व पुरुष कॉल कर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज कर रहे हैं। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। समझाने के बाद भी बार कॉल कर परेशान कर रहे हैं।

    एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया शिकायत दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मोबाइल नंबरों के आधार पर आरोपितों की पहचान की जा रही है।