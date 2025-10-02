गाजियाबाद में डेंगू का कहर, 24 घंटे में मिले चार मरीज; लार्वा मिलने पर 124 लोगों को नोटिस जारी
गाजियाबाद में डेंगू का प्रकोप जारी है बीते 24 घंटे में चार नए मामले सामने आने से कुल संख्या 161 हो गई है। जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में लार्वा मिलने पर 124 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बुखार के मरीजों के लिए रैपिड किट भेजी हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
जागरण संवाददाता,गाजियाबाद। वर्षा के बाद जगह-जगह जलभराव होने से डेंगू के फैलने की संभावनाएं बढ़ गईं है। बुधवार को 24 घंटे में डेंगू के चार नये मरीज मिले हैं। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 161 हो गई है।
जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता के अनुसार नए मरीज राजनगर,मुरादनगर, बिहारीपुरा और चंद्रपुरी में मिले हैं। सात मरीजों को गंभीर हालत में अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इनमें चार जिला एमएमजी अस्पताल के डेंगू वार्ड में भर्ती हैं।
दो को प्लेटलेट्स चढ़ाई गईं हैं। उनके अनुसार डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में डेंगू मच्छर का लार्वा मिलने पर 124 लोगों को नोटिस जारी किये गये हैं। इनमें पांच लोग ऐसे भी शामिल है, जिनके घर पूर्व में भी लार्वा मिला है। इन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है।
मलेरिया के कुल केसों की संख्या 80 है। उधर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर बुखार के मरीजों की डेंगू और मलेरिया जांच के लिए रैपिड किट भेज दी गई है। ओपीडी में आने वाले बुखार के प्रत्येक मरीज की जांच अनिवार्य कर दी गई है।
विभाग की सलाह है कि मच्छरदानी में सोएं। एसी और कूलर की सफाई जरूर करें। बुखार होने पर केवल पीसीएम की गोली लें। चिकित्सक को दिखाने के बाद ही अन्य दवाएं खाएं।
डेंगू प्रभावित अतिसंवेदनशील क्षेत्र
बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र,डासना,बुद्धविहार,लोनी,मोदीनगर,मुरादनगर,दौलतपुरा,दीनदयालपुरी,घूकना,हरसांव,राजनगर ,हिंडन विहार,कड़कड़ माडल,कैला भट्टा, करहैडा,कार्टे शास्त्रीनगर,खोड़ा कॉलोनी,खोड़ा गांव,कोट गांव, न्यू शालीमार गार्डन,महाराजपुर प्रथम में इंदिरापुरम,मकनपुर, मिर्जापुर,अर्थला मोहननगर,नेहरू गार्डन,न्यू डिफेंस कॉलोनी,वसुंधरा,राजबाग,सद्दीकनगर,साधना एन्क्लेव, साहिबाबाद,सरस्वती कॉलोनी,शालीमार गार्डन,शिप्रा सन सिटी,विजयनगर द्वितीय एवं प्रथम,बृजविहार, घूकना मोड
पिछले पांच वर्षों में मिले डेंगू-मलेरिया के केसों का विवरण
वर्ष डेंगू मलेरिया
2021 1238 31
2022 901 19
2023 1261 28
2024 196 27
2025 161 80
