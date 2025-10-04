Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में डेंगू के 173, मलेरिया के 82 मरीज; 11 अक्टूबर से दस्तक अभियान शुरू

    By Jagran News Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:56 PM (IST)

    गाजियाबाद में डेंगू और मलेरिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को डेंगू के चार और मलेरिया के दो नए मरीज मिले जिससे डेंगू के कुल मामले 173 और मलेरिया के 82 हो गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में शहीदनगर इंदिरापुरम विजयनगर और मुरादनगर शामिल हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी ने लोगों को सावधानी बरतने और पानी जमा होने से रोकने की सलाह दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    गाजियाबाद में डेंगू के 173, मलेरिया के 82 मरीज; 11 अक्टूबर से दस्तक अभियान शुरू

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मौसम में बदलाव के साथ डेंगू और मलेरिया के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को जिले में 24 घंटे में डेंगू के चार और मलेरिया के दो नए मरीज मिले हैं। डेंगू के नए मरीज शहीदनगर, खोड़ा, संजयनगर और इंदिरापुरम में पाए गए हैं। इनमें से एक की जांच रिपोर्ट प्राइवेट और तीन मरीजों की सरकारी लैब से आई है। दो मरीजों को जिला एमएमजी अस्पताल के डेंगू वार्ड में भर्ती कराया गया है, जिससे डेंगू के मरीजों की कुल संख्या 173 हो गई है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पानी वाले जगहों की करें नियमित सफाई

    मलेरिया के दो नए मरीज चार दिन बाद मिले हैं, जिनमें एक विजयनगर और दूसरा मुरादनगर में है। कुल मलेरिया मरीजों की संख्या 82 हो गई है। जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता ने बताया कि पिछले दो महीनों में डेंगू मच्छर के लार्वा मिलने पर दो हजार से अधिक लोगों को नोटिस दिए गए हैं। इनमें से अधिकांश ने साफ पानी एकत्र करने पर नियंत्रण किया है और कूलर तथा एसी की नियमित सफाई भी शुरू कर दी है। 

    सावधानी बरतने की सलाह दी 

    रविवार से पूरे जिले में संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू होगा, जिसकी शुरुआत संजयनगर स्थित संयुक्त अस्पताल से होगी। इस अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा। 11 से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान के तहत बुखार, डेंगू, मलेरिया, टीबी और दिमागी बुखार के मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी। बुखार होने पर घबराने के बजाय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

    डेंगू से प्रभावित क्षेत्र

    बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, डासना, बुद्धविहार, लोनी, मोदीनगर, मुरादनगर, दौलतपुरा, दीनदयालपुरी, घूकना, हरसांव, राजनगर, हिंडन विहार, कड़कड़ माडल, कैला भट्टा, करहैडा, कार्टे शास्त्रीनगर, खोड़ा कालोनी, खोड़ा गांव, कोट गांव, न्यू शालीमार गार्डन, महाराजपुर प्रथम में इंदिरापुरम, मकनपुर, मिर्जापुर,अर्थला मोहननगर, नेहरू गार्डन, न्यू डिफेंस कालोनी, वसुंधरा, राजबाग, सद्दीकनगर, साधना एन्क्लेव, साहिबाबाद, सरस्वती काॅलोनी, शालीमार गार्डन, शिप्रा सन सिटी, विजयनगर द्वितीय एवं प्रथम, बृजविहार, घूकना एवं मोड़।

    मलेरिया से प्रभावित क्षेत्र

    आदर्श नगर खोड़ा, अर्थला मोहननगर, बृजविहार, बुद्ध विहार, भोजपुर, डासना, मोदीनगर, मुरादनगर, दौलतपुरा, दीनदयालपुरी, न्यू डिफेंस कालोनी, हिंडन विहार, कैला भट्टा, खोड़ा गांव, महाराजपुर, मकनपुर, मिर्जापुर, नेहरू नगर, राजबाग, साधना एन्क्लेव, सद्दीकनगर, बुलंदशहर रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, वसुंधरा, विजयनगर एवं लोनी।

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में लिव-इन पार्टनर का कत्ल, खुलासा होने पर पुलिस भी हैरान और महिला गिरफ्तार