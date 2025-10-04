साहिबाबाद में नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी, युवती के नाम पर खुले फर्जी खाते; जांच में जुटी पुलिस

साहिबाबाद में एक युवती को नौकरी का झांसा देकर साइबर ठगों ने उसके दस्तावेजों से फर्जी खाते खुलवाए जिनमें लाखों की ठगी का लेन-देन हुआ। मुंबई पुलिस की जांच में खुलासा होने पर पीड़िता ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती को साइबर ठगों ने नौकरी का झांसा देकर दस्तावेज ले लिए और इन दस्तावेजों से फर्जी बैंक खाते खुलवा लिए। ठगों ने इन बैंक खातों में आनलाइन ठगी की लाखों की रकम का ट्रांजक्शन किया।

जब खातों की जांच करती हुई मुंबई पुलिस युवती के घर पहुंची तो युवती को इस फर्जीवाड़े का पता चला। मामले में पीड़िता ने तीन लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

राजबाग मेट्रो स्टेशन के पास रहने वाली एक युवती का कहना है कि वह एक बैंक्वट हाल में कीपर की नौकरी करती हैं। जून 2025 में उनके पास पूजा शर्मा नाम की युवती का फोन आया और उसने करनाल स्थित एक बैंक में नौकरी लगवाने की बात कही। पूजा शर्मा ने नौकरी लगवाने के लिए उनके दस्तावेज मांगे। इस पर युवती ने उसे अपना आधार और पैन कार्ड वाट्सएप कर दिया।

बाद में उनकी नौकरी दिल्ली मे ंलगवाने का झांसा दिय गया और उनके मोबाइल फोन पर आए ओटीपी लिए गए। कुछ दिन बाद उनके पास केनरा बैंक का एक डेबिट कार्ड आया। पूजा शर्मा ने यह कार्ड गुरुग्राम के एक पते पर भेजने केे लिए कहा। इसके बाद उनके पास बंधन बैंक का डेबिट कार्ड आया और पूजा ने उसे भी गुरुग्राम के पते पर भिजवाया।

पीड़िता का कहना है कि इसके बाद उनके पास एयरटेल कंपनी से एक सिम कार्ड आया भी आया। आया। पूजा ने उक्त एटीएम को उसे गुरूग्राम हरियाणा के पते पर भेजने के लिए किया। इसके बाद उनके पास बंधन बैंक का एटीएम आया। उक्त एटीएम को भी गुरूग्राम के पते पर भेजने के लिए कहा गया।

युवती का कहना है कि इसके बाद उक्त लोगों न उसे एयरटेल कंपनी की सिम भेजी। पीड़िता का कहना है कि 18 अगस्त को उनके घर मुंबई पुलिस पहुंची और बताया कि उनके नाम पर आधार और पैन कार्ड से फर्जी खाते खोले गए हैं और कई लोगों से आनलाइन ठगी कर इन खातों में लाखों की रकम की ट्रांजक्शन की गई है।