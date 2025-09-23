गाजियाबाद में बंदरों से अधिक बिल्लियां बनी आफत, एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए लगी भीड़
गाजियाबाद में बंदरों से ज़्यादा बिल्लियों का आतंक बढ़ रहा है। सितंबर में 320 लोगों को बिल्लियों ने काटा जबकि 223 को कुत्तों ने। पिछले छह महीनों में बिल्लियों ने 1934 और बंदरों ने 1742 लोगों को काटा। कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) लगवाने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है।
मदन पंचल, गाजियाबाद। जिले में पुलिस आधा कर रही है और बदमाशों का पूरा मुठभेड़ कर रही है। लेकिन लोग बदमाशों की तुलना में अधिक कुत्तों- बिल्लियों और बंदरों से डरते हैं। यदि बच्चा मोबाइल को छीनने के बाद बच जाता है, तो कई बार लोग शिकायत भी नहीं करते हैं, लेकिन जानवरों को छूने के बाद भी रबीद अस्पताल पहुंच रहे हैं।
अकेले जिला एमएमजी अस्पताल की रिपोर्ट से पता चला है कि बंदरों की तुलना में शहर में अधिक हिंसक बिल्लियां हैं। सितंबर में, 320 लोगों को 22 दिनों में बिल्लियों द्वारा काट लिया गया है। इस अवधि के दौरान, 223 लोगों को स्ट्रीट डॉग द्वारा बंदरों और 518 लोगों द्वारा काट लिया गया है।
पिछले छह महीनों में, 1934 तक बिल्लियों को काट लिया गया है और बंदरों ने 1742 लोगों को काट दिया है। इसके साथ ही, किसी को भी कुत्ते के काटने और चाट पर एंटी रेबीज वैक्सीन स्थापित नहीं किया जा रहा है। 22 सितंबर तक कुल 3436 लोग एआरवी लगाए गए हैं। इनमें पहली, दूसरी और तीसरी खुराक शामिल हैं। एआरवी (एंटी रेबीज वैक्सीन) के अलावा, एआरएस (एंटी रेबीज सीरम) भी स्थापित किया गया है जब 105 लोग घायल हो जाते हैं।
सितंबर में सबसे अधिक एआरवी की मांग
स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, गाजियाबाद में, पिछले साढ़े तीन वर्षों में, 3.11 लाख लोगों ने कुत्तों, बिल्लियों और बंदरों पर एआरवी स्थापित किया है। चालू वित्त वर्ष के छह महीनों में, 14,161 लोग जिला एमएमजी अस्पताल में पहुंच गए हैं और एंटी रेबीज वैक्सीन स्थापित किए हैं। इनमें से 5199 लोगों को आवारा कुत्तों ने काट लिया है। 3014 लोगों को पालतू कुत्तों द्वारा काट लिया गया है, 1934 लोगों ने कैट, 1742 लोगों और 207 लोगों को चूहों द्वारा काट लिया गया है।
43 बच्चों सहित 353 में एंटी रेबीज वैक्सीन
मंगलवार को कुल 353 लोग सरकारी अस्पतालों में कुत्तों, बिल्लियों और बंदरों के काटने पर एंटी रेबीज टीके स्थापित करने के लिए पहुंचे। सीएमएस डॉ। राकेश कुमार सिंह ने कहा कि इनमें 125 लोग शामिल हैं जिनमें 43 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी पहली खुराक है। जिला एमएमजी अस्पताल में, 216 बच्चों में से 20 सहित 88 लोगों को अपनी पहली खुराक मिली। संयुक्त अस्पताल में, 137 बच्चों में से 23 सहित 37 लोग पहली खुराक थे। दो लोगों को एंटी रेबीज सीरम भी लगाया गया था।
कुछ जिलों के 2024-25 का विवरण
|जिला
|2024-25 में जानवरों की कटौती के मामले
|आगरा
|174060
|लखनऊ
|173759
|बुलंदशहर
|161588
|गौतम बुध नगर
|133545
|मेरठ
|128501
|गाजियाबाद
|107724
छह महीने जिला एमएमजी अस्पताल रिपोर्ट
|पशु नाम
|अप्रैल
|मई
|जून
|जुलाई
|अगस्त
|सितंबर
|कुत्ता
|1508
|1503
|1222
|1284
|1853
|835
|अवारा
|905
|977
|778
|835
|1186
|518
|पेट
|603
|526
|452
|449
|667
|317
|कैट
|348
|462
|188
|535
|81
|320
|बंदर
|395
|323
|451
|278
|72
|223
|चूहे
|69
|23
|29
|43
|29
|14
|कुल
|2320
|2411
|1890
|2140
|2035
|3436
वर्ष डॉग बाइट के जिले में कुल मामला
|वर्ष
|डॉग बाइट के कुल मामले
|2022
|56299
|2023
|75561
|2024
|104389
|2025
|53353
बंदर से अधिक, लोग इन दिनों बिल्ली के काटने पर एआरवी स्थापित करने के लिए पहुंच रहे हैं। ज्यादातर लोग रात में बिल्लियों को काट रहे हैं। बच्चे और महिलाएं बिल्लियों को घायल कर रही हैं। बिल्ली गले, मुंह, हाथ और सिर पर घायल हो रही है। घायल भी एआरवी के साथ एआरएस भी स्थापित किए जा रहे हैं।
- डॉ. नितिन प्रियदर्शी, एआरवी सलाहकार, जिला एमएमजी अस्पताल
