    गाजियाबाद में बंदरों से अधिक बिल्लियां बनी आफत, एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए लगी भीड़

    By Madan Panchal Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:54 PM (IST)

    गाजियाबाद में बंदरों से ज़्यादा बिल्लियों का आतंक बढ़ रहा है। सितंबर में 320 लोगों को बिल्लियों ने काटा जबकि 223 को कुत्तों ने। पिछले छह महीनों में बिल्लियों ने 1934 और बंदरों ने 1742 लोगों को काटा। कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन (एआरवी) लगवाने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है।

    बंदर से अधिक बिल्ली हो रही हिंसक, 22 दिन में 320 लोगों काे काटा। जागरण

    मदन पंचल, गाजियाबाद। जिले में पुलिस आधा कर रही है और बदमाशों का पूरा मुठभेड़ कर रही है। लेकिन लोग बदमाशों की तुलना में अधिक कुत्तों- बिल्लियों और बंदरों से डरते हैं। यदि बच्चा मोबाइल को छीनने के बाद बच जाता है, तो कई बार लोग शिकायत भी नहीं करते हैं, लेकिन जानवरों को छूने के बाद भी रबीद अस्पताल पहुंच रहे हैं।

    अकेले जिला एमएमजी अस्पताल की रिपोर्ट से पता चला है कि बंदरों की तुलना में शहर में अधिक हिंसक बिल्लियां हैं। सितंबर में, 320 लोगों को 22 दिनों में बिल्लियों द्वारा काट लिया गया है। इस अवधि के दौरान, 223 लोगों को स्ट्रीट डॉग द्वारा बंदरों और 518 लोगों द्वारा काट लिया गया है।

    पिछले छह महीनों में, 1934 तक बिल्लियों को काट लिया गया है और बंदरों ने 1742 लोगों को काट दिया है। इसके साथ ही, किसी को भी कुत्ते के काटने और चाट पर एंटी रेबीज वैक्सीन स्थापित नहीं किया जा रहा है। 22 सितंबर तक कुल 3436 लोग एआरवी लगाए गए हैं। इनमें पहली, दूसरी और तीसरी खुराक शामिल हैं। एआरवी (एंटी रेबीज वैक्सीन) के अलावा, एआरएस (एंटी रेबीज सीरम) भी स्थापित किया गया है जब 105 लोग घायल हो जाते हैं।

    सितंबर में सबसे अधिक एआरवी की मांग

    स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, गाजियाबाद में, पिछले साढ़े तीन वर्षों में, 3.11 लाख लोगों ने कुत्तों, बिल्लियों और बंदरों पर एआरवी स्थापित किया है। चालू वित्त वर्ष के छह महीनों में, 14,161 लोग जिला एमएमजी अस्पताल में पहुंच गए हैं और एंटी रेबीज वैक्सीन स्थापित किए हैं। इनमें से 5199 लोगों को आवारा कुत्तों ने काट लिया है। 3014 लोगों को पालतू कुत्तों द्वारा काट लिया गया है, 1934 लोगों ने कैट, 1742 लोगों और 207 लोगों को चूहों द्वारा काट लिया गया है।

    43 बच्चों सहित 353 में एंटी रेबीज वैक्सीन 

    मंगलवार को कुल 353 लोग सरकारी अस्पतालों में कुत्तों, बिल्लियों और बंदरों के काटने पर एंटी रेबीज टीके स्थापित करने के लिए पहुंचे। सीएमएस डॉ। राकेश कुमार सिंह ने कहा कि इनमें 125 लोग शामिल हैं जिनमें 43 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी पहली खुराक है। जिला एमएमजी अस्पताल में, 216 बच्चों में से 20 सहित 88 लोगों को अपनी पहली खुराक मिली। संयुक्त अस्पताल में, 137 बच्चों में से 23 सहित 37 लोग पहली खुराक थे। दो लोगों को एंटी रेबीज सीरम भी लगाया गया था।

    कुछ जिलों के 2024-25 का विवरण

    जिला 2024-25 में जानवरों की कटौती के मामले
    आगरा 174060
    लखनऊ 173759
    बुलंदशहर 161588
    गौतम बुध नगर 133545
    मेरठ 128501
    गाजियाबाद 107724

    छह महीने जिला एमएमजी अस्पताल रिपोर्ट

    पशु नाम अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर
    कुत्ता 1508 1503 1222 1284 1853 835
    अवारा 905 977 778 835 1186 518
    पेट 603 526 452 449 667 317
    कैट 348 462 188 535 81 320
    बंदर 395 323 451 278 72 223
    चूहे 69 23 29 43 29 14
    कुल 2320 2411 1890 2140 2035 3436

    वर्ष डॉग बाइट के जिले में कुल मामला

    वर्ष डॉग बाइट के कुल मामले
    2022 56299
    2023 75561
    2024 104389
    2025 53353

    बंदर से अधिक, लोग इन दिनों बिल्ली के काटने पर एआरवी स्थापित करने के लिए पहुंच रहे हैं। ज्यादातर लोग रात में बिल्लियों को काट रहे हैं। बच्चे और महिलाएं बिल्लियों को घायल कर रही हैं। बिल्ली गले, मुंह, हाथ और सिर पर घायल हो रही है। घायल भी एआरवी के साथ एआरएस भी स्थापित किए जा रहे हैं।

    - डॉ. नितिन प्रियदर्शी, एआरवी सलाहकार, जिला एमएमजी अस्पताल