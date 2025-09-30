Language
    गाजियाबाद में जमीन दिलाने के नाम पर कारोबारी से 31 लाख की ठगी, पुलिस ने शुरू की जांच

    By Vikas Verma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:30 AM (IST)

    मोदीनगर के एक व्यापारी को नोएडा में जमीन दिलाने के नाम पर 31 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। आरोपियों ने जमीन का सौदा 83 लाख में तय किया और 31 लाख रुपये लेकर एग्रीमेंट भी कर लिया लेकिन बाद में पता चला कि जमीन किसी और के नाम पर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जमीन दिलाने के नाम पर व्यवसायी से 31 लाख की ठगी

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर। नोएडा में जमीन दिलाने के नाम पर मोदीनगर के एक व्यापारी से 31 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। जमीन का एग्रीमेंट भी हो गया, लेकिन अब तक बैनामा नहीं हुआ। अब जानकारी हुई कि जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है।

    मामले में डीसीपी ग्रामीण के आदेश पर मोदीनगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मोदीनगर की हरमुखपुरी कालोनी के राजीव खुराना व्यवसायी हैं। उनके मुताबिक, तीन जुलाई को उनके पास युवक की काल आई।

    उसने कहा कि मोदीनगर में एक परिचित बायोगैंस का प्लांट लगाने की तैयारी में है। जिसके लिए जमीन चाहिए। उन्हें निवाड़ी, हापुड़ रोड व अन्य जगहों पर जमीन दिलाई। इसके बाद नाेएडा में जमीन देखी। जिसको लेकर नोएडा में बैठक भी हुई। नोएडा की जमीन का 83 लाख में सौदा हो गया। शुरूआत में 31 लाख रकम देकर एग्रीमेंट भी हो गया। तब से अब तक जमीन का बैनामा नहीं हुआ है।

    आरोपित काल तक नहीं उठा रहा है। अब कुछ दिन पहले पता चला कि जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है। पीड़ित ने थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। मामले की जांच एंटी फ्रांड सेल से हुई। अब डीसीपी ग्रामीण ने केस दर्ज करने के आदेश दिये।

    एसीपी मोदीनगर ने बताया कि दिल्ली की यमुना विहार के मोहित शर्मा, दिल्ली की बाबर रोड दुर्गापुरी, मौजपुर गौंडा के अशोक चौधरी, गौतमबुद्धनगर जिले के दादरी के मकौड़ा के कविंद्र व लाल मित्तल पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जिसकी भूमिका सामने आएगी, उसकी गिरफ्तारी होगी।