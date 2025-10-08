जींस बदलने को लेकर मसूरी में विवाद, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट, 6 नामजद, 10 अज्ञात पर केस
मसूरी-गुलावठी मार्ग पर जींस बदलने को लेकर विवाद हो गया। ग्राहक और दुकानदार के बीच शुरू हुई बहस मारपीट में बदल गई जिसमें दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे को पीटा। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, मसूरी। मसूरी गुलावठी रोड पर एक जींस पेंट बदलने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। पहले ग्राहक ने दुकानदार के साथ अभद्रता की इसके बाद दुकानदार एवं आसपास के अन्य लोगों ने ग्राहक और उसके साथ आए लोगों के साथ मारपीट कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज मंगलवार को प्रसारित होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
मसूरी गुलावठी रोड स्थित बशीर मार्केट में गारमेंट की दुकान से पिपलेड़ा निवासी गुफरान ने कपड़े खरीदे थे। शनिवार को वह एक जींस पेंट वापस करने आया। दुकानदार कासिम द्वारा कपड़ों को बदलने की एवज में सौ रुपये की मांग की गई। इसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया।
पहले ग्राहक पक्ष ने कासिम के साथ मारपीट की फिर कासिम के पक्ष में आसपास के लोग आ गए और उन्होंने ग्राहक पक्ष के लोगों से मारपीट कर दी। मंगलवार को वीडियो प्रसारित होने के बाद पुलिस द्वारा दोनों पक्षों के तीन-तीन लोगों को आरोपित बनाया गया है। ग्राहक पक्ष से गुफरान, आसिफ व कादिर हैं। जबकि दूसरे पक्ष के पिपलैडा निवासी कासिम, शोयब व आसिफ समेत 10 अन्य को आरोपित बनाया गया है।
