    गाजियाबाद: दीपावली से पहले अंधेरे में डूब सकते हैं 32 हजार घर, 128 करोड़ बकाया की वसूली के लिए कटेगा कनेक्शन

    By Abhishek Singh Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:40 PM (IST)

    गाजियाबाद में बिजली विभाग दिवाली से पहले 32180 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट सकता है क्योंकि उन पर 128 करोड़ रुपये का बकाया है। जिला प्रशासन और विद्युत निगम ने मिलकर वसूली अभियान शुरू कर दिया है और अब तक 20 से अधिक कनेक्शन काटे जा चुके हैं। मुरादनगर और लोनी में सबसे ज़्यादा बकायेदार हैं और भुगतान न करने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे।

    बकाया न जमा करने पर दीवाली से पहले काटी जाएगी 32,180 उपभाेक्ताओं के घर की बिजली

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दीपावली रोशनी का त्योहार है। इस दिन घरों को लाइटों से जगमग किया जाता है लेकिन इस बार 128 करोड़ रुपये का बकाया राजस्व जमा न करने पर जिले के 32,180 उपभोक्ताओं के घर अंधेरा छा सकता है। दीवाली से पहले ही उनके घर का बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन और विद्युत निगम की टीम ने मिलकर अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 20 से अधिक उपभोक्ताओं के घर से बिजली कनेक्शन काटे भी जा चुके हैं।

    विद्युत निगम की टीम ने लंबे समय से बिजली के बिल का भुगतान न करने वाले 32,180 उपभोक्ताओं को चिह्नित किया है। इन उपभोक्ताओं पर 128 करोड़ रुपये का राजस्व बकाया है। विद्युत निगम की टीम ने कई बार प्रयास किए लेकिन उपभोक्ताओं ने बकाया राजस्व का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में इन उपभोक्ताओं को डिफाल्टर घाेषित कर उनके खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया।

    एडीएम एफआर सौरभ भट्ट ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में अक्टूबर माह में बकाया राजस्व की वसूली के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत बड़े बकायेदारों से लेकर छोटे बकायेदारों तक से बकाया राजस्व की वसूली की जाएगी।

    अभियान में जिला प्रशासन और विद्युत निगम की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है, डिफाल्टर उपभोक्ताओं के घर जाकर उनको बकाया राजस्व जमा करने के लिए कहा जा रहा है, जो लोग बकाया राजस्व नहीं जमा कर रहे हैं उनके घर लगे बिजली कनेक्शन को मौके पर ही काटा जा रहा है।

    उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा बकायेदार मुरादनगर और लोनी क्षेत्र में हैं। विशेष अभियान में पुलिस की भी मदद ली जा रही है। बिजली कनेक्शन कटने के बाद भी यदि उपभोक्ता बकाया भुगतान नहीं करेंगे तो उनका नाम सार्वजनिक करने के लिए होर्डिंग भी लगवाए जाएंगे।

