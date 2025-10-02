दवा या लापरवाही? गाजियाबाद में एंटी-रेबीज क्लिनिक के बाहर कुत्तों का कहर, मरीजों में डर का साया

गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल की ओपीडी इमरजेंसी और वार्डों के साथ ही एंटी रेबीज क्लीनिक के बाहर आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। इससे मरीजों को काटने का खतरा बना रहता है। बुधवार को एंटी रेबीज क्लीनिक के बाहर एक आवारा कुत्ता घूमता मिला। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमएस) डॉ. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर नगर निगम को पत्र लिखा गया है।

एक छोटा बच्चा उसके साथ खेल रहा था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और सुरक्षाकर्मियों ने उसे भगाने का कोई प्रयास नहीं किया। उधर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमएस) डॉ. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर नगर निगम को पत्र लिखा गया है।

आवारा कुत्ते अक्सर प्रतीक्षालय में सोते हैं। बुधवार को कुत्ते, बिल्ली और बंदरों के काटने से पीड़ित 42 बच्चों समेत कुल 180 लोग एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने सरकारी अस्पतालों में पहुंचे। सीएमएस डॉ. राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इनमें 42 बच्चों समेत 82 लोगों को पहली खुराक दी गई।