गाजियाबाद के अस्पताल में मिलेगी 24 घंटे डिजिटल एक्स-रे की सुविधा, मरीजों होगी सहूलियत

गाजियाबाद के संजयनगर अस्पताल में अब 24 घंटे डिजिटल एक्स-रे सुविधा उपलब्ध होगी। शासन द्वारा भेजी गई मशीन ट्रॉमा सेंटर में स्थापित की जा रही है। फिल्म की कमी और पुरानी मशीन के खराब होने से मरीजों को हो रही परेशानी अब दूर होगी। रोजाना ओपीडी और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को इससे काफी राहत मिलेगी और डिजिटल रिपोर्ट तुरंत उपलब्ध हो जाएगी।

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। संजयनगर स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों को अब 24 घंटे डिजिटल एक्स-रे की सुविधा मिल सकेगी। शासन की ओर से भेजी गई डिजिटल एक्स-रे मशीन को ट्रॉमा सेंटर में लगाने का काम तेजी से चल रहा है। अगले दस दिन में मशीन चालू हो जाएगी।

अभी तक फिल्म की कमी के कारण मरीज मोबाइल से नियमित एक्स-रे की फोटो खींच रहे थे। पिक्चर मशीन खराब है। डॉक्टर मोबाइल पर एक्स-रे देखकर परामर्श देते हैं। अब सीधे एक्स-रे की सुविधा मिलेगी। अस्पताल की ओपीडी में रोजाना एक हजार से अधिक मरीज आते हैं, जबकि इमरजेंसी कक्ष में भी 50 से अधिक मरीज आते हैं।

गौरतलब है कि पिछले पांच साल से एक्स-रे पिक्चर मशीन खराब होने के कारण मरीजों को मोबाइल से फोटो खींचनी पड़ती है। जिन मरीजों के पास मोबाइल नहीं था, उन्हें जांच के लिए बाहर भेजा जाता था। सीएमएस डॉ. संजय गुप्ता ने बताया कि मशीन के लिए डिजिटल रेडियोलॉजी कक्ष तैयार है और मशीन के सभी उपकरण आ गए हैं। यह मशीन ट्रॉमा सेंटर में लगाई जा रही है।